В Самарской области в течение 2020 года на дорогах местного и регионального значения были выполнены более 700 инженерных мероприятий, которые позволили повысить безопасность для автомобилистов и пешеходов. Что именно было сделано, рассказал начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Артем Кудашев.- В этом году работа велась очень активно. По итогам на 15 декабря не реализованы лишь 7% мероприятий в местной сети, но мы ждем, что в первом полугодии отстающие муниципалитеты быстро закончат все задачи, - подвел он итоги.Артем Кудашев отметил, что большую часть ДТП предполагают предотвратить, просто реализовывая все запланированные мероприятия. На самом деле, речь идет, например, о появлении на дорогах лежачих полицейских.- Это позволяет нам значительно снизить скорость у проезжающих на опасных участках дорог автомобилей. Лежачие полицейские применяются на переходах около школ, детсадов, несовершеннолетние дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Основной упор делаем на это, - рассказывает Артем Кудашев.Еще одна мера, которая позволяет защитить пешеходов и водителей, это установка барьерного ограждения. Это можно сделать не везде, но госавтоинспекция разрабатывает макеты и старается оградить все те участки, где пешеходы могут незаметно для водителя появляться на дороге и попадать под колеса автомобилей.Например, в этом году удалось добиться ремонта Южного шоссе и установки барьерного ограждения. Также здесь были установлены знаки ограничения скорости до 40 километров в час.- Эти знаки появились здесь не случайно, на участке мы фиксировали высокую аварийность из-за плохого состояния дороги, колейности. С момента установки таких знаков не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, - отмечает Артем Кудашев.Все эти работы выполняются в рамках регионального проекта \\"Безопасность автомобильного движения\\" в рамках нацпроекта \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\". В это же время вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию ДТП с момента сообщения о нем в области решаются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На вооружение пожарных частей поступили автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», оборудованные всем необходимым. Это помогает сократить время прибытия первой помощи на место ДТП, ведь пожарные части есть во всех районах области.