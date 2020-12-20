В Самарской области уже не первый год реализуются мероприятия и региональные проекты по нацпроекту \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\". В 2020 году в Самаре по нацпроекту \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\" отремонтировали 41,5 км проезжей части. При этом во время ремонтной кампании особенно учитывали пожелания жителей и их предложения - подобную задачу как особо важную обозначил губернатор Дмитрий Азаров.Также именно по этому проекту проводятся работы по обеспечению безопасности автомобильного движения. О том, какие меры предпринимаются, и что было сделано рассказал начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Артем Кудашев.Он отметил, что одним из самых опасных нарушений является выезд на встречную полосу из-за того, что водитель отвлекся или задремал за рулем. Для этого в регионе на дорогах наносят шумовые полосы - это продольная разметка, сделанная из холодного термопластика, которая шумит под колесами. В основном ее наносят перед пешеходными переходами, примыкающими дорогами и на перекрестках.- Это делается, чтобы участники дорожного движения или водители не засыпали, мы планируем увеличить количество мест с шумовыми полосами, - рассказал Артем Кудашев.Еще одна важная мера - изменением режима работы светофоров на проблемных участках. Это произошло в Самаре и Тольятти.- Мы уменьшили количество ДТП, просто разделив потоки по времени. Подобное решение мы планируем сделать на пересечении Ново-Садовой и Шверника, где будет выделена полоса для поворота, чтобы этому не мешал другой автотранспорт, - пояснил эксперт. - Конечно, невозможно решить все проблемы только изменением режима работы светофоров, но иначе нам просто не справиться. Я уверен, следующий год покажет, каких итогов мы достигли.Также в Самарской области реализуются и другие меры обеспечения безопасности дорожного движения. Вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию ДТП с момента сообщения о нем в области решаются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На вооружение пожарных частей поступили автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», оборудованные всем необходимым. Это помогает сократить время прибытия первой помощи на место ДТП, ведь пожарные части есть во всех районах области.