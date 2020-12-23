В Оренбургской области следователи выявили нецелевое расходованию бюджетных средств на 12,4 млн рублей при ремонте дорог по национальному проекту \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\". Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.По данным следствия, в декабре 2019 года был заключен муниципальный контракт между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга и компанией \\"ГП Дорстрой-Уфа\\", которая стала победителем аукциона на выполнение работ.В соответствии с контрактом, планировалось провести капитальный ремонт дорог на улицах Аксакова, Комсомольской и Правды в областной столице, на что выделялось порядка 196 млн рублей. Работы должны быть завершены до 31 декабря текущего года.В дальнейшем между городским управлением и \\"ГП Дорстрой-Уфа\\" были заключены дополнительные соглашения на работы, которые изначально не были предусмотрены конкурсной документацией.О завершении работ на улице Аксакова отчитались во второй половине октября текущего года. Во время ремонта строители раскопали дореволюционные склепы. В позапрошлом веке на этом месте было кладбище, которое в дальнейшем застроили. Могилы в итоге законсервировали и продолжили работы. Склеп расположен под местом для парковки, обсуждался вопрос, чтобы сделать стелу или памятный знак.Историческая находка тормозила ремонт и на улице Правды. Там строители обнаружили старую брусчатку. Под слоем асфальта нашли также стекло и гвозди, которые, вероятно, вылетали из подков лошадей. Историческую ценность находки определяли долго, высказывались мнения, что брусчатку положили, ориентировочно, в 1915 году. Какой-то особой исторической ценности при этом не выявили, а участок, где нашли брусчатку законсервировали. Возможно, к исследованием вернуться в дальнейшем.Были опасения, что не удастся все выполнить в срок, поэтому на помощь подрядчику и направили дополнительные силы. Ремонт на улицах Аксакова, Комсомольской и Правды подорожал, за что региональная антимономопольная служба на 20 тыс. рублей оштрафовала начальника управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации.Следователи считают, что работники администрации допустили нецелевое расходование средств в 12,4 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. \\"б\\" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ.Сейчас следователи выясняют причины произошедшего. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.