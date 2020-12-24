Представляем последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 декабря 2020 год - что интересно знать и что вы могли пропустить.За сутки в регионе прибавилось 307 зараженных коронавирусом пациентов. Большая часть - 110 - в Самаре, на втором месте за сутки - Большечерниговский район, здесь за 24 часа добавили к списку 35 человек. Еще 26 пациентов в Тольятти, по 13 - в Кинель-Черкасском и Пестравском районах, по 11 - в Безенчукском, Кинельском районах и Сызрани.Всего с начала пандемии зафиксировано 28 946 случаев заражения коронавирусом. 540 человек умерли, но есть и позитивная статистика - жертв коронавируса нет уже трое суток.В Самарскую область продолжает поступать вакцина от коронавируса. Сейчас прививки делают уже и воспитателям, привиты врачи, учителя.- Мы имеем много привитых сотрудников. И не имеем сложных реакций на прививку. У нас не было аллергических реакций, у единиц была кратковременная температура. Подавляющее большинство перенесли вакцинацию без последствий, - отметил Николай Ренц, главврач больницы №5 в Тольятти. Он признался: сам вакцину уже сделал.Более того, эксперт объяснил, что тем, кто перенес болезнь в легкой форме, также нужно соблюдать все меры предосторожности. Небольшой титр антител быстро снижается, их нужно прививать, иначе они могут заразиться.Продолжаются споры о выплатах медикам. Тольяттинский врач скорой помощи лежал в ковидном госпитале, а умер по справки от инфаркта. Правда хоронить тело выдали в закрытом гробу. Родственники не получили дополнительных выплат за погибшего на коронавирусном посту медика и вынесли спор в открытую плоскость. Разбирались в истории>>>>Напомним, что новогодние корпоративы в регионе отменили, празднества попросили ограничить. Врачи запустили флешмоб - встречай новый год не с нами. Губернатор также сделал 31 декабря выходным днем.