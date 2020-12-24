В четверг в Челябинске официально стартует Чемпионат России по фигурному катанию. Здесь, на ледовой арене \\"Трактор\\" в последние дни декабря выступят сильнейшие фигуристы страны. Правда, их ряды заметно проредил коронавирус - из-за болезни не выступит на соревнованиях Евгения Медведева, на температуру жаловались Синицина и Кацалапов, действующий чемпион России Дмитрий Алиев тоже спасовал перед заразой. Не будет выступать и Алена Косторная. Остальные же гости Челябинска уже определились с номерами в первом туре своих программ. Рассказываем последние новости о том, что происходит на Чемпионате России на 24 декабря 2020 года и чего ждать в этот день.Кстати: в 2020 году Чемпионат России не является отборочным для попадания на Европу - этот турнир уже отменили. Однако отечественный чемпионат решили провести, чтобы у спортсменов была соревновательная практика.24 декабря 2020 года соревнования стартуют официально. На трибунах \\"Трактора\\" смогут присутствовать только 35% от численности зала. Билеты раскуплены до последнего. В четверг короткие программы представят мужчины и пары, танцоры выступят с ритм-танцем. Жеребьевка уже прошла - о нарядах и поведении фигуристов подробно рассказади спецкоры КП-Челябинск.У мужчин сильнейшие фигуристы выступят последними - Мозалев, Коляда и Самарин выйдут в заключительной разминке. В танцах фавориты Степанова и Букин будут первыми, в парах пятыми выйдут Бойкова и Козловский, седьмые Мишина и Галлямов, 10-е Тарасова и Морозов.Расписание прокатов 24 декабря 2020 годаПервыми начнут мужчины: в 12.00 по мск они начнут прокат короткой программы. В 14.50 - ритм танец, в 18.00 короткая программа спортивных пар.Что говорят о грядущих соревнованиях?Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко в интервью Известиям отметила, что на золото среди фигуристок по ее мнению претендуют многие, не стоит сбрасывать со счетов и новую фигуру: Камила Валиева поразила и заворожила всех, несмотря на юный возраст.Гендиректор ФФККР Александр Коган:- Многие страны с завистью смотрят на наши соревнования. Кто-то с чёрной, кто-то с белой. Но у нас и много писем с поддержкой выбранного нами пути проведения турниров в полном объёме. Трансляции чемпионата России будут вестись на несколько зарубежных государств.Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/figureskating/news-4224109-gendirektor-ffkkr-kogan-na-nashi-sorevnovaniya-smotryat-s-zavistyu-kto-to-i-s-chyornoj.html?utm_source=copypaste