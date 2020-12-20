«Распространены ситуации хулиганства и нарушения общественного порядка. Расскажите какая ответственность за это предусмотрена?»На вопрос отвечает старший помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Фонда Екатерина:Преступления против общественной безопасности представляют собой предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, причиняющие существенный вред общественным отношениям, обеспечивающим состояние общественного спокойствия, нормальное функционирование социальных институтов. При совершении преступления против общественной безопасности вред причиняется интересам не конкретного человека, а общественно значимым интересам – безопасным условиям жизни общества в целом. Наказание за совершение данных преступлений предусмотрено вплоть до лишения свободы.В зависимости от непосредственного объекта рассматриваемые преступления можно разделить на следующие группы:1) преступления против основ общественной безопасности (ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации и др.);2) преступления против безопасности (ст. 222, 223 УК РФ и др.)3) преступления против общественного порядка (ст. 207, 213, 214).Содержание преступления ст.205 УК РФ заключается в совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, либо угрозе совершения указанных действий.К уголовной ответственности за данное преступление может быть привлечено вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.Угроза совершения террористического акта влечет ответственность независимо от намерения виновного лица привести ее в исполнение или от возможности реализации, важно, что она должна вызывать у населения и у власти обоснованное опасение ее осуществления. Угроза может быть открытой, анонимной, устной, письменной, по телефону, с помощью иных технических средств связи, средств массовой информации и т.д.Содержание преступления ст.214 УК РФ выражается в действиях, оскорбляющих общественную нравственность: в осквернении зданий или иных сооружений; в порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.Осквернение предполагает различные действия, приводящие к приданию общественным зданиям, сооружениям или их частям обезображенного внешнего вида, оскорбляющие общественную нравственность. Это выражается в нанесении непристойных рисунков, надписей циничного содержания, нецензурных слов, наклеивании плакатов, репродукций, стихотворений аморального содержания, загрязнении зданий и сооружений красящими веществами, нечистотами, в повреждении памятников истории и культуры, их художественных элементов, барельефов, вывесок, дверей, в глумлении над общепринятыми духовными и историческими ценностями, например размещение фашистской символики на монументах борцам против фашизма и нацизма, нанесение на культовые здания надписей или изображений, которые оскорбляют чувства верующих.Кроме того, в административном законодательстве предусмотрена ответственность за мелкое хулиганство по ст. 20.1. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.«Моему ребенку недавно установили инвалидность. Какие меры социальной поддержки положены нашей семье в этой связи?»Разъясняет старший помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Фонда Екатерина:Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе, детям регламентированы Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».Законодательством предусмотрены следующие льготы для детей-инвалидов:- двухразовое горячее питание в образовательном учреждении;- освобождение родителей от оплаты содержания детей-инвалидов в детских садах;- предоставление места в детском саду вне очереди;- обучение в ВУЗах за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты;- получение государственной социальной стипендии;- бесплатное обеспечение лекарственными средствами;- бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации;- бесплатное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения; бесплатный проезд на общественном транспорте;- предоставление жилья детям, страдающими формами заболевания, при которых проживание с другими членами семьи (кроме законного представителя) невозможно;- компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%;- ежемесячные денежные выплаты;- налоговые льготы.Если вы столкнулись с нарушениями прав и социальных гарантий обращайтесь в органы прокуратуры.«Я являюсь потерпевшим по уголовному делу. Расскажите пожалуйста можно ли рассмотреть гражданский иск в рамках уголовного дела?»Ситуацию комментирует старший помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Фонда Екатерина:Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» даны следующие разъяснения:как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а физическое лицо - также и о компенсации причиненного ему преступлением морального вреда;к подлежащему возмещению имущественному вреду помимо указанного в обвинении относится также вред, возникший в результате уничтожения или повреждения обвиняемым чужого имущества, когда данные действия входили в способ совершения преступления (например, повреждение устройств сигнализации или видеонаблюдения, взлом замка, повреждение двери или окна при проникновении в помещение, повреждение автомобиля с целью его угона) и не требовали самостоятельной квалификации по статье 167 или статье 168 УК РФ;если потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть человека, признаны несколько близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или невозможности участия в уголовном судопроизводстве - несколько его родственников, то каждый из них вправе предъявить гражданский иск, содержащий самостоятельное требование о компенсации морального вреда.В связи с принятием настоящего Постановления признаны не действующими на территории РФ постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» и от 13.12.1974 № 9 «О практике применения судами Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий».