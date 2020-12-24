Ситуация с коронавирусом в городах Золотого кольца на 24 декабря 2020 года остается достаточно непростой. Заболевших все больше, есть и смертельные случаи. Из-за этого туристам сегодня не рекомендуют отправляться в достаточно опасное путешествие.Если же все-таки поездка запланирована, напоминаем: во всех городах действует масочный режим, необходимо помнить и о социальном дистанцировании. В Подмосковье будет совсем грустно: здесь не работают музеи и другие заведения культуры. В других регионах просветиться можно в небольших группах, зато могут возникнуть сложности с походом в рестораны: везде действуют ограничения.Владимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 554 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1022 (+17)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1227 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7534 (+63)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7146 (+66)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 5933 (+99)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30