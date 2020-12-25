Второе дыхание завода2020 год стал для ПАО «ОДК-Кузнецов» годом практически второго рождения. Предприятие возобновило производство авиационных моторов, успешно продолжает работу по созданию нового двигателя. Еще больше качественных и радостных изменений внутри. Благодаря государственной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» ПАО «ОДК-Кузнецов» за последние несколько лет получил более 30 миллиардов рублей инвестиций - ту поддержку, которая позволила не только модернизировать производственные мощности и построить новые цеха, но и закупить оборудование, внедрить самые современные технологии.Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев итоги уходящего года подводит с гордостью и удовлетворением. Долгие годы выручка предприятия стагнировала на уровне 10 млрд рублей, однако уже в 2019 году она выросла на 30% и превысила 13 миллиардов рублей. В текущем 2020 году предприятие увеличило ее еще на 15%. Планируемая выручка за этот год составит более 15 млрд. Кроме того, «ОДК-Кузнецов» выполнило в срок все заказы по ремонту авиационных двигателей для дальней, морской и транспортной авиации.24 декабря состоялось открытие нового корпуса площадью 11 тыс. кв. м, где размещено гальваническое производство предприятия. Большая часть процессов автоматизирована, а новая система экологической безопасности позволила полностью решить проблему вредных выбросов и защиты здоровья коллектива цеха. Всего же на разных стадиях модернизации или строительства находится 18 объектов предприятия.В дальнейшем, до 2023 года, продолжится глобальная перестройка заготовительного и металлургического производства, испытательной базы. Еще четыре объекта будут возведены с нуля: здание ОКБ, корпуса механообработки и металлургии в обособленном подразделении предприятия в поселке Управленческий, испытательные стенды на основной площадке на Заводском шоссе.Конечно, особая гордость для сотрудников - возрождение производства двигателей для стратегической авиации. Впервые за 27 лет произведены новые двигатели НК-32 второй серии для Ту-160М2. В течение года установочная партия двигателей завершила испытания, в августе была передана заказчику и в ноябре эти моторы подняли в небо модернизированный Ту-160М2. Производство идет полным ходом, обеспечивая регулярные поставки. Еще несколько изделий «в железе», если использовать формулировку генерального конструктора Павла Чупина, то есть двигатели собраны и готовы к испытаниям.Нужно отметить, что продукция ПАО «ОДК-Кузнецов» настолько уникальна и занимает такой сегмент, что, по словам Алексея Соболева, «мы конкурируем сами с собой». Вместе с тем эффективность и экономичность продукции стоит на первом месте. Например, благодаря современным технологиям у двигателей НК-32 второй серии снижен расход топлива, а сами двигатели стали легче, что дает тактические преимущества самолету.Более того, уже существующие двигатели НК-12МП готовятся к модернизации. Сейчас их модификация НК-12МПМ проходит совместные с ПАО «Туполев» госиспытания на крыле самолета Ту-95МС. По результатам испытаний будет приниматься решение о модернизации всего парка этих моторов, и предприятие готово к этой работе.Новые кадрыБлагодаря модернизации производства, ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые за долгое время начал усиленно набирать персонал. Здесь нужно отметить, что молодых специалистов предприятие готовит для себя и в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, и занимается профориентацией учащихся еще со школьной скамьи. Тем не менее Алексей Соболев отмечает острый дефицит специалистов среднего профессионального образования, так что сегодня у выпускников ссузов есть хороший шанс начать карьеру на предприятии.Сегодня про ПАО «ОДК-Кузнецов» можно снова сказать, что это предприятие с огромным потенциалом и перспективой. Обновление производства, современное оборудование и внедрение самых передовых технологий вернули предприятию статус одного из главных научно-промышленных символов не только Самарской области, но и всей страны.