Covid-19 снова никого не убил в регионе, по крайней мере, если верить официальной статистике. Но болеют много, а те, кто перенес недуг и поправился, вовсе не находятся в безопасности. Поэтому никаких собраний, и даже салюта на Новый год не будет. Самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 25 декабря в нашем материале.Информация о заболевших24 числа стало известно, что в губернии еще 305 человек заразились коронавирусной инфекцией. За все время с начала пандемии таких уже 29251. Снова никто не скончался, общее количество умерших застыло на отметке в 540. Победили недуг 294 пациента, всего же их с весны — 26978.Львиная доля инфицированных в Самаре — 148 заболевших. «Отличается» и Отрадный — там 37 жителей подцепили вирус. 19 человек узнали о диагнозе в Тольятти, а 16 в Богатовском районе. В остальных муниципалитетах меньше 10 covid-положительных за сутки.— 250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 55 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, — отмечают в региональном оперативном штабе.Вакцинация началась, но опасность остаетсяВакцинация от коронавируса в Самарской области уже началась. Вслед за медиками, учителями и социальными работниками ее проходят воспитатели детских садов, ведь и они в группе риска. Прививки делают на добровольной основе, бесплатно. Среди тех, кто их получил в регионе, уже более 3 тысяч человек.— Ощущение после нее такие же, как от обычной прививки от гриппа. Мы приняли решение сделать прививку от коронавируса, потому что работаем с детьми, их родителями, бываем на соревнованиях. Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, особенно это касается моего предмета — физкультуры, — поделился впечатлениями учитель из школы №102 Промышленного района Дмитрий Арнаутов.Врач Николай Ренц в свою очередь рассказал, нужно ли делать прививку тем, кто уже переболел covid-19 в легкой форме. По его словам, это желательная процедура:— Исследования, которые мы проводим, говорят о том, что нужно соблюдать все меры предосторожности. К сожалению, титр антител у этой категории пациентов быстро снижается, и они по новым правилам входят в ту категорию людей, которые будут нуждаться в вакцинации, потому что легкая форма при любой болезни не вызывает сильного ответа иммунитета, но и уровня антител достаточного не дает.В праздники ни в коем случае нельзя допустить больших народных гуляний. Власти решили, что в новогоднюю ночь на площади Куйбышева в Самаре не будет салюта, как и других массовых мероприятий. Там только откроют тематические фотозоны и арт-объекты, посвященные юбилею Самарской области, полета человека в космос и мультфильму «Тайна третьей планеты». Не забывайте о здоровье, носите маски, мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию!