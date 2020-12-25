Отдых в местах, которые так любят россияне и гости нашей страны, лучше отложить. Распространение covid-19 не даст возможности насладиться всеми красотами и достопримечательностями полноценно. Читаем самые последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца и убеждаемся в этом в очередной раз.Так, во Владимирской области первый заместитель губернатора Сергей Шевченко прямо заявляет — «Обстановка напряженная!» Болеют и «изолированные» граждане 65 +, что крайне неприятно и опасно.— В регионе действует целый ряд механизмов оказания помощи людям из группы риска. Как психологической, так и практической — с покупкой лекарств, продуктов, оплатой коммунальных услуг. Не стесняйтесь просить о помощи, она обязательно придет! — советует он.Для того, чтобы получить всю необходимую информацию, достаточно позвонить по короткому номеру 122.Глава Ярославской области Дмитрий Миронов настоятельно рекомендует местным руководителям воздержаться от организации праздничных мероприятий. Совместные встречи, корпоративы, гулянки — все это лучше перенести на другой срок.В Костроме активно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. С начала следующего года следом за врачами ее смогут пройти и все остальные местные жители.По-прежнему везде действует массовый режим и другие ограничения. По музеям не погуляешь.Статистика по городам:Владимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 563 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1022Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1227Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7601 (+64)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7207 (+61)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6033 (+100)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30