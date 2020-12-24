«Научилась говорить и пошла в школу»Девятилетняя Таня Кеняйкина старательно дует в небольшой микрофон. «Ты можешь лучше» - подбадривает механический голос, и девочка тщательно работает над подачей воздуха. Закончив упражнение, Таня приступает к чтению стихов. Если без ошибок попадает в нужный ритм, на экране монитора один за другим появляются красочные цветы. Пара минут - и роскошный букет для мамы готов.Занятия в реабилитационном центре «Варрель» похожи на игру и сразу увлекают ребенка. Несмотря на обманчивую простоту, эффект ошеломительный – за менее, чем три года занятий девочка с серьезным нарушением слуха и восприятия речи восстановила все навыки звуковосприятия, научилась внятно говорить и даже смогла подготовиться к учебе в обычной общеобразовательной школе.- Таня пришла к нам в шесть лет непротезированная, восприятие звучащей речи у ребенка было серьезно нарушено, - рассказывает директор ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» Ирина Бондарева. – В первую очередь Тане провели протезирование, подобрали и надели слуховой аппарат. После этого с ней начали работать сурдопедагог, дефектолог-фонопед, педагоги допобразования. За первый год реабилитации получилось восстановить все навыки слуховосприятия, позволить ребенку анализировать, воспринимать и воспроизводить звуки речи. После этого девочку подготовили к массовой школе. Сейчас Таня находится на поддерживающей консультативной реабилитации, приходит к педагогам 1-2 раза в неделю для решения трудностей, возникших в процессе школьного обучения. Предоставление социальных услуг в реабилитационных центрах региона совершенно бесплатно.«Мы просто растерялись»Для многодетной семьи Кеняйкиных проблемы со слухом у младшей дочки стали неожиданностью. Мама Тани, Светлана Кеняйкина, признается – без помощи специалистов они бы не справились.- У нас четверо детей, Таня младшая. У старших детей никаких проблем со слухом нет, поэтому когда мы столкнулись с такой особенностью у Тани, то растерялись, - рассказала Светлана Кеняйкина. – Не знали, к кому обращаться, куда идти. К счастью, нас направили в самарский центр «Варрель». Здесь замечательные педагоги, очень внимательные, помогли разобрать все проблемы. Придя сюда, мы поняли, что важно правильно заниматься с ребенком, поняли, как это делать. Нам помогли правильно подобрать и настроить слуховые аппаратики – сами бы мы с этим не справились. Когда Таня их надела, представляете, впервые услышала звуки окружающего мира. Как идет дождь, как поют птицы. Мы даже не представляли, что она этого не слышит, а она ходила и с удивлением спрашивала – «мама, что это?».Сейчас Таня успешно ходит во второй класс обычной школы, как и другие детки, любит рисовать, занимается танцами. А поддерживающие консультации в реабилитационном центре помогают ей корректировать отдельные недостатки звука.- У детей с нарушением слуха может быть недостаточно выразительная речь, тихий или хриплый голос, все эти проблемы решаем на занятиях, - объясняет дефектолог-фонопед Ирина Самойлова. – На уроках идет постановка дыхания, выработка правильного, звучного голоса, работа над ритмической и интонационной стороной речи. Это эффективные занятия, без них у ребенка самостоятельно прогресса не будет.Без поддержки не оставятСегодня в Самарской области сформирована система комплексной реабилитации инвалидов всех категорий, причем программа для каждого разрабатывается индивидуально. В регионе работает 18 государственных реабилитационных центров для инвалидов, в том числе 11 – для детей и подростков с ограниченными возможностями (сейчас инвалидность в регионе имеет более 11 тысяч ребятишек). Услуги здесь предоставляются бесплатно по медицинскому направлению. Реабилитационные центры не прекращали свою работу даже в период введения жестких ограничительных мер и самоизоляции, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции – ведь чтобы достичь эффекта, занятия должны быть непрерывными.Центр «Варрель» стал первой организацией в Самарской области, начавшей работу с детьми после операции кохлеарной имплантации и с грудными детьми с нарушенным слухом.В 2019 году сюда закупили специальную звукоусиливающую аппаратуру «Верботон» с расширенным диапазоном частот, с помощью которой дети могут воспринимать речь, а также другое коррекционно-развивающее интерактивное оборудование, позволяющее улучшить речевые и слуховые возможности.Комплексу мероприятий по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и их защите региональное правительство уделяет особое внимание. В прошлом году по госпрограмме «Доступная среда» было приобретено новое оборудование для социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов на сумму 48,5 млн рублей (в том числе из областного бюджета - почти 20 млн. рублей).- Мы занимаемся профилактикой социальной инвалидности для деток с нарушенным слухом, - рассказала директор ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» Ирина Бондарева. – К сожалению, вылечить нейросенсорную тугоухость еще ни у кого не получилось, но развить звучащую речь при наличии грамотного слухопортезирования – вполне возможно. Мы делаем это с помощью верботональной методики, она дает хороший результат. Заниматься с детишками начинаем с момента постановки диагноза – если проблемы со слухом определяют в шесть месяцев, то именно с этого возраста и начинается реабилитация. Но помочь можно и позже.На занятия в «Варрель» едут ребятишки со всего региона. Пациенты из городов и районов Самарской области получают интенсивный курс занятий, а далее по индивидуальной поддерживающей программе занимаются уже дома. В 2019 году здесь прошли занятия 207 детей, в 2020 - 185 ребятишек.