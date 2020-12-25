Новогодняя праздничная суета, нарядная елка, бенгальские огни, гости и салат «оливье» - все это помогает людям создать праздничное настроение. А собака в это время испытывает дикий ужас от незнакомых запахов и звуков: суета, грохот петард и фейерверков. Даже уравновешенные и очень спокойные животные в эти дни испытывают тревогу. Как помочь своему любимцу справиться со стрессом и избежать новогоднего нервного срыва, журналисту «КП-Самара» рассказала зоопсихолог, психолог, ветеринарный врач, терапевт, специалист по поведению животных Александра Александрова.«Пугается шума и воет»Эксперты предупреждают - чаще всего в новогодние праздники владельцы сталкиваются с шумовыми фобиями у своих любимцев.- Именно в этот период теряется более 80% собак от общего количество потерявшихся животных за год. Большие скопления людей и народные гуляния могут провоцировать в собаке агрессию, в результате которой могут участиться драки между собаками или даже появиться агрессия на человека, - предупреждает Александра Александрова. - Последствием шумовых фобий может быть деструктивное поведение животного: дефекация, мочеиспускане, громкие голосовые сигналы с надрывом и беспокойством соседей. Это тоже становится причиной обращения к зоопсихологу.Почему возникают шумовые фобии?Причиной шумовых фобий могут быть неврологические проблемы или неудачный опыт прошлого, когда собаку что-то сильно напугало, в результате чего каждый похожий громкий звук провоцирует у нее негативные эмоции и страх.Как понять, что у собаки стресс?По внешнему виду. Собака начинает проявлять беспокойство, скулить, не находить себе места, поджимать хвост, зажиматься в угол или пытаться залезть в укромное темное место. Или наоборот начать метаться по квартире. Она может вылизывать себя, вплоть до образования кожных повреждений, может быть слюнотечение.Как помочь собаке?1. Подготовьтесь заранееЗаранее начните готовить собаку к предстоящим праздникам.- Можно применять успокаивающие средства, например, на основе феромонов собаки-мамы. Они получают ощущение защищенности и комфорта, что помогает им справиться со стрессом,- говорит Александра Александрова. - Уверенная в себе собака легче адаптируется к новым ситуациям, чувствует себя более комфортно и меньше боится.К таким же средствам относится и ароматерапия. Есть более сильные средства по действию, но их без назначения лечащего ветеринарного врача лучше не применять, так как они обладают рядом побочных эффектов.2. Меры предосторожности на улицеПрикрепите адресник на ошейник собаке и никогда не отпускайте ее без поводка в этот период. В случае испуга собака не сможет убежать и потеряться.- Старайтесь гулять в эти дни с собакой пораньше, не позднее 7 часов, - советует эксперт. - Лучше гуляйте чаще, но лишь бы не попасть под раздачу салюта и взрыв петард. Если есть возможность уехать за город, это было бы идеально, собаке будет спокойнее.3. Безопасный уголок домаСоздайте дома укромный уголок, где собака сможет укрыться ипочувствовать себя в безопасности. Можно занавесить окно шторами, чтобы яркий свет от взрывов не напугал собаку еще сильнее.- В этот период также может помочь успокаивающая рубашка thunder-shirt, которую надевают на животное, и оно успокаивается, - советует эксперт.4. Не сюсюкайте и не ругайте за страхЕсли собака испугалась, хозяину очень важно правильно себя вести, чтобы не усугубить ситуацию.- Нельзя ругать собаку за страх, - предупреждает Александра Александрова. – Но и ни в коем случае не успокаивайте животное и не сюсюкайтесь, если она начинает трястись от страха. Владельцы могут и не подозревать о том, что, ободряя собаку, они подкрепляют ее нежелательное поведение. Такие слова, как «все хорошо», ласка, служат собаке вознаграждением, когда она проявляет физические, поведенческие процессы. Конфликт между негативными ощущениями и уверениями хозяина, что «все хорошо», способен еще более усилить тревогу питомца, поскольку большинство собак знают значение ободряющих сигналов.Вместо того, чтобы уверять собаку, что все хорошо, эксперты советуют отвлечь питомца, например, приглашением к игре.- На протяжении всего дня поощряйте желательное поведения питомца, - советует зоопсихолог. - Этого легко добиться, обучая собаку выполнять команды «Сидеть!», «Стоять!» или оставаться спокойной, чтобы получить желаемое: корм или лакомство, груминг и игру, разрешение выйти или войти, залезть на кровать или диван, взять поводок для прогулки, обработать рану или вытереть мокрые лапы, удовлетворить потребность в ласке, внимании и любви.А как вы успокаиваете питомца в новогодние праздники?Обсудим в комментариях