Похитили парня от его домаОбман с выдачей военного билета дорого обошелся 29-летнему самарцу Денису Б. Его увезли в лес, где толпой избивали и требовали денег. На днях в Красноглинском районном суде города двоим из нападавших вынесли приговор.В число обвиняемых попали двое — 30-летний сын бизнесмена Саламкан Джентемиров и 24-летний Магомед-Насыр Сагаев, чей отец раньше работал в милиции, а затем погиб в ДТП в Калмыкии. Летом прошлого их знакомая Валерия Левашова (личные данные изменены) сказала, что Денис ее обманул. Он обещал девушке сделать военные билеты, взял за это 200 тысяч рублей, но в итоге ничем не помог.— Молодые люди решили воспользоваться этой ситуацией и потребовать с потерпевшего деньги. Джентемиров связался с Сагаевым и еще несколькими людьми, личности которых так и небыли установлены, и предложил им осуществить преступный план, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители.Злоумышленники распределили между собой роли и 24 августа решили воплотить свою коварную задумку в жизнь. Трое неизвестных на ВАЗ-2112 выдвинулись в микрорайон Крутые Ключи, остановились у дома Дениса и стали ждать, когда он появится на в поле зрения.— Когда это произошло, они напали на него. Один ударил Б. по лицу, а другой показал ему пистолет. Все это сопровождалось оскорблениями и угрозами, — следует из материалов дела.Хотели 940 тысяч, но требовали большеВ итоге парня затащили на заднее сиденье «двенадцатой» и повезли в неизвестном направлении. Хамство продолжалось и в дороге. Дениса привезли в поселок Мехзавод — сначала к заправке, а потом, по указанию Джентемирова — в лес. Туда на «Мерседесе» подъехала и та самая Левашова, но она уверяет, что ничего не знала об избиении и вымогательстве. Вместе с ней прибыли Джентемиров, Сагаев и еще несколько человек.— Они вытащили Дениса из машины, повалили на землю, начали пинать и требовать, по плану, 940 тысяч рублей. После его оттащили подальше вглубь леса, где продолжили избивать и требовали уже миллион рублей. Пострадавшему также демонстрировали ножи и пистолет, показывая серьезность своих намерений, — поделились силовики.Когда самарца отпустили, он обратился в полицию и объяснил, что с ним произошло. Всех подозреваемых полицейские не нашли, только Саламкана и Магомеда. На них возбудили уголовное дело по факту вымогательства. Фигуранты дали признательные показания.— Сагаеву и Джентемирову назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 и 3 года соответственно. Также им отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые обязаны каждый месяц проходить регистрацию в специализированном учреждении для условно осужденных, — сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Вахрамова.Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут его обжаловать, но, с учетом относительно мягкого вердикта, вряд ли будут это делать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Герой и сын милиционера жестоко избили известного самарского бизнесмена, требуя с него квартируНезадолго до происшествия пострадавший оскорбил национальность своих обидчиков, а также отобрал жилплощадь у бывшей жены, которая с ними дружила (подробности)