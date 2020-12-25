Очень хочется верить, что для всех нас он будет более радостным и счастливым, чем уходящий и очень непростой 2020-й. Впрочем, и в этом году было немало хорошего - сельскохозяйственные районы даже в сложной эпидемиологической ситуации работали в обычном режиме, ставя рекорды по урожайности и производительности. Напряженно работали и наши семейные предприятия - крестьянско-фермерское хозяйство, пекарня, линия по производству полуфабрикатов. Более того, мы расширяемся. В этом году запустили маслобойню. И все это было бы невозможно без вас, наши уважаемые земляки, без вашей трудоспособности, любви к своему району и людям, здесь живущим.Мы со своей стороны стараемся поддерживать не только своих сотрудников, но и всех, кто в этом нуждается - одиноких стариков, инвалидов, детей-сирот и людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Благотворительность осталась важной составляющей нашей работы и в этом году. Очень хочется верить, что наша помощь была полезной и нужной. В преддверии праздника хочется в первую очередь пожелать всем вам здоровья, энергии, работы, которая будет приносить радость и удовлетворение. Пусть год грядущий будет ярким и радостным, принесет финансовое благополучие и исполнит самые заветные мечты.С глубоким уважением, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат сельского поселения Алексеевка Марина Ольхова и предприниматель Сергей Ольхов.