Некачественные материалы могут выделять вредные вещества и запахи, а электрика может стать причиной пожара.Вместе с экспертами ГК «Серконс» разбираемся, как выбрать качественные новогодние товары.Искусственные елкиВ последние годы многие выбирают искусственную елку – в отличие от живой она не осыпается, имеет более привлекательный внешний вид и служит долгие годы. Но не все модели бывают безопасными, поэтому внимательно изучите елку перед покупкой:Проверьте сертификаты пожарной безопасности. Если на коробке нет соответствующей отметки, можно самостоятельно проверить елку на возможность возгорания. Возьмите несколько хвоинок и подожгите их. Если они моментально загорятся, то лучше выбрать другой вариант.Внимательно осмотрите выставочный образец елки. Если она потеряла красивый внешний вид, значит, с вашей случится то же самое.Внимательно проверяйте комплектацию коробки – иногда там могут отсутствовать некоторые детали.Посмотрите на степень защиты – она маркируется буквами IP и двумя цифрами. Чем выше цифра, тем более устойчивы светодиоды к любым погодным условиям. IP 20 больше подходит для дома, а IP44, 65, 67 – для улицы, так как выдерживают дождь, снег и мороз.Лучше не покупать елку, которую произвели более 5 лет назад – чем старше елка, тем меньше она может прослужить.Проведите рукой против направления иголок. Выпадение и ломкость говорят о некачественном товаре.Длина шнура должна быть не меньше 1,5 метров, чтобы елка стояла на безопасном расстоянии от розетки.Лобаков Даниил Александрович, эксперт по пожарной сертификации ГК «Серконс»:«Горючесть материала, из которого сделана елка, можно определить по ГОСТ 12.1.044 п 4.3. Также многие производители оформляют добровольные пожарные сертификаты соответствия с определением групп дымообразующей способности и токсичности продуктов горения. Берите ту ель, чей материал показал лучшие результаты».ГирляндыГирлянды, которые работают от сети или батареек, перед выпуском на рынок подлежат обязательной оценке соответствия установленным требованиям безопасности. Выбирая товары с маркировкой, вы будете уверены, что гирлянда не станет причиной травмы или пожара.Миронова Светлана Владимировна, руководитель испытательной лаборатории «ТС-Тест» группы компаний «Серконс»:«Выбирая елку с гирляндой или елочную гирлянду, обратите внимание на соответствие продукции требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Основные цели этой директивы: защитить окружающую среду и предотвратить отравление вредными веществами».Такая маркировка подтверждает, что:в изделии не превышен уровень вредных веществ;у гирлянды надежная изоляция, которая обеспечит безопасную эксплуатацию и полную защиту пользователя от поражения электротоком несмотря на перепады напряжения или перегрузку в сети;устройство не будет перегреваться во время использования или производить опасное для здоровья покупателя излучение;обеспечена безопасность конструкции для пользователя;гирлянда имеет стойкость к износу и воздействию негативных внешних факторов;изготовитель обеспечивает потребителя исчерпывающей инструкцией по эксплуатации.Карнавальные костюмы для детейПри выборе детского костюма нужно обращать внимание не только на красоту и оригинальность, но и оценить его качество и безопасность. Вот несколько советов, которые помогут выбрать качественную одежду:Костюм не должен иметь неприятного химического запаха и оставлять следы от краски. Перед покупкой понюхайте изделие и проведите по ткани влажной салфеткой — если на ней не останется следов, а запах не настораживает, изделие безопасно.Выбирать костюм нужно идеально по размеру — он не должен давить и натирать кожу.Те части костюма, которые будут касаться тела, должны содержать минимальное количество синтетики.Карнавальные атрибуты (очки, носы, маски, парики, короны и пр.) должны быть пожаробезопасными.Перед покупкой обязательно изучите маркировку: на ней должна быть информация о назначении изделия, минимальном возрасте ребенка, месте изготовления, сроке службы и пр.Миронова Светлана Владимировна, руководитель испытательной лаборатории «ТС-Тест» группы компаний «Серконс»:«Новогодние костюмы для детей испытываются также, как и обычные вещи: по ГОСТам и показателям из ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», а показатели могут меняться в зависимости от состава сырья. При покупке должно быть указано, что продукция соответствует Техническому регламенту ТР ТС 007 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».Продавец обязан предоставить товарно-сопроводительную документацию на детский новогодний костюм, содержащую сведения о сертификации. Все документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его месторасположения и телефона.Реклама