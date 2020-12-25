В обстоятельствах жестокого убийства разбираются правоохранители Оренбургской области. Накануне вечером, в четверг 24 декабря, там лишили жизни двоих человек — 60-летнего мужчину и его 58-летнюю супругу. Преступники не найдены до сих пор.Трагедия произошла в селе Октябрьском. Все началось с возгорания в частном доме. На место примерно в 17:30 выехали пожарные. После ликвидации пламени сотрудники МЧС обнаружили внутри строения тела двух погибших и вызвали на место своих коллеги из силовых структур, потому что было очевидно, что скончались люди совсем не от пожара.— На телах собственников дома обнаружены множественные телесные повреждения, в том числе колото-резаные ранения, — рассказывают в Следственном управлении СК России по Оренбургской области.Огонь злодеи развели не случайно. С помощью него они хотели скрыть следы преступления, но вовремя отреагировали соседи.Следователи уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту двойного убийства. Кто и зачем его совершил — пока загадка. Подозреваемых нет, оперативники и представители СК опрашивают возможных свидетелей и знакомых пары для того, чтобы восстановить картину случившегося. Отрабатываются как личные, так и профессиональные связи. Криминалисты в свою очередь работают с уликами, изъятыми из сгоревшего помещения.Расследование жестокой расправы продолжается. Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят немедленно сообщить об этом стражам порядка. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жестоких братьев задержали за двойное убийство в Оренбурге спустя 24 годаОказалось, что все это время они жили с поддельными паспортами. Задержали их в Челябинской и Нижегородской областях (подробности)