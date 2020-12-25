Модернизация продолжаетсяВ торжественной церемонии запуска гальванических линий приняли участие индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов, заместитель генерального директора, управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев и исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Самарской области Олег Жадаев.- Инвестиции в новое производство составили почти 3 миллиарда рублей. Для «ОДК-Кузнецов» - это один из ключевых стратегических проектов, реализация которого позволяет увеличить объемы продукции по газотурбинной и по ракетной тематикам. Мощности цеха достаточны, чтобы обеспечить не только собственные потребности предприятия, но и потребности других компаний Ростеха в Самарском регионе, – отметил Анатолий Сердюков.Корпус гальванического производства возведен практически с нуля. Он оснащен современным высокопроизводительным оборудованием – здесь разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений, оборудованные по международным стандартам качества и обеспечивающие высокую экономическую и экологическую эффективность.- Продолжается масштабная перестройка всего завода: сегодня у нас на реализации 17 инвестиционных проектов, - рассказал Александр Артюхов. – Часть из них уже запущена, часть только готовится к запуску, но все вместе они позволяют предприятию производить авиационные двигатели НК-32. Производственная программа завода обеспечена на долгие годы вперед.Открытие нового производства – важное событие для всего региона.- Мы являемся свидетелями глубокой модернизации предприятия на протяжении последних лет и, безусловно, гордимся этим. Правительство Самарской области старается внести свой вклад в поддержку предприятия. Будем надеяться, что ваша инвестиционная кампания будет завершена в срок, несмотря на сложности этого года, - обратился к сотрудникам «ОДК-Кузнецов» Олег Жадаев.«Вам есть с чем сравнивать»В новом цехе будет работать 163 сотрудника – рабочие, инженеры, программисты. Они признаются: еще недавно о таких условиях труда можно было только мечтать. Здесь разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, три вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Они настолько тщательно фильтруют воду, что ее можно использовать в технологическом процессе многократно – а это крайне важно для состояния окружающей среды. Все оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, при этом обеспечивая высокую экономическую эффективность.- Очень хочется обратиться к людям, которые здесь будут работать: берегите то, что создано, наслаждайтесь культурой производства и теми технологиями, тем оборудованием, которое вам отныне доступно. Вам есть с чем сравнивать – вы работали в старом гальваническом цехе, - сказал Алексей Соболев.Открытие новых производств на предприятии уже стало доброй традицией. Только в этом году было запущено три проекта. Цех №227 открылся феерическим световым шоу и синхронным нажатием почетных гостей на кнопки пультов гальванических линий. После этого состоялась экскурсия.- Сейчас мы можем реализовывать практически все технологии гальванических покрытий, - поделился впечатлениями начальник нового цеха Андрей Баранов. – Здесь заложены огромные мощности. Раньше мы могли в сутки обрабатывать около 13 тысяч позиций. Сейчас – 15-16, и это не предел. Повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников – свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.ЦИФРЫ2,9 миллиарда рублей инвестировано в новое производство11 тысяч кв. м. общая площадь комплекса3 миллиона деталей в год – мощность производства