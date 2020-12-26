Коронавирус ударил не только по здоровью людей, но и по праздничным гуляньям, а также, возможно, по продаже алкоголя. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 26 декабря 2020 годаДанные по заболеваемостиЗа прошедшие сутки в регионе зафиксировали 306 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии – 29 557 человек. Больше всего новых заразившихся в Самаре – 156 человек. Следом идут Тольятти (24), Отрадный (20), Волжский район (11), Кинель и Похвистневский район (по 10). 8 случаев в Сызрани, 7 в Чапаевске, по 6 в Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском и Большечерниговском районе и т.д.Пятые сутки пордряд в регионе не фиксируют смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 540 человек.Из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголяВ правительстве Самарской области предложили ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников рядом с традиционными местами массового отдыха. Эту идею поддерживает и минздрав региона. Причина – коронавирус.Чрезмерное употребление спиртных напитков ведет к травмам, а здравоохранение региона и так перегружено из-за COVID-19.Напомним, ранее в Самарской области решили не проводить массовых народных гуляний и запретили корпоративы.Из-за все того же COVID-19 в этом году не будет традиционного новогоднего салюта. Его решили не проводить, чтобы не допустить массового скопления людей в одном месте.Привили уже 3000 человекВ Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Привили больше 3000 человек, сообщает региональный оперштаб.- После прививки от коронавируса ощущения такие же, как от обычной прививки от гриппа, - приводит слова учителя физкультуры школы №102 Промышленного района Дмитрия Арнаутова оперативный штаб. – Мы приняли решение сделать прививку от коронавируса, потому что работаем с детьми, их родителями, бываем на соревнованиях. Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, особенно это касается моего предмета – физкультуры. Контакт с детьми идет постоянный, и необходимо защитить от коронавируса и их, и их родственников, особенно бабушек и дедушек, чтобы дети не могли передать им вирус. Буду говорить и школьникам, и их родителям, насколько важно привиться от коронавируса, многие еще не осознают ответственность за жизнь и здоровье близких.Власти отмечают, что вакцины делают бесплатно и добровольно.