«На дороге нельзя торопиться»Понимай знаки однозначно, не спеши, не нарушай, уважай и не игнорируй других участников движения, готовь машину к поездке по погоде и будь бдителен. Чтобы донести эти несложные правила до водителей и пешеходов Самарской области, в регионе запустили социальную кампанию «Однозначно» при поддержке правительства Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог, ГИБДД Самарской области и Общественного народного фронта. Цель - сформировать культуру поведения на дорогах и снизить число дорожно-транспортных происшествий. Последнее очень важно, ведь в 2020 году на дорогах региона по данным ОГИБДД произошло около 25000 аварий, и погибли более 200 человек, среди которых немало детей. За девять месяцев 2020 участниками дети до 16 лет стали участниками 317 аварий, 12 детей погибли, девять из них были пассажирами. Как рассказали в ГИБДД по Самарской области, чаще всего ДТП случались именно из-за нарушения скоростного режима - особенно после того, как закончилась самоизоляция. Именно на предотвращение таких нарушений делали акцент в этом году: на дорогах появилось больше лежачих полицейских, позволяющих предотвращать превышение скорости. А для защиты пешеходов поставили барьерные ограждения на самых опасных перекрестках и остановках, чтобы люди не появлялись на дороге слишком неожиданно.Поработать с водителями и пешеходами информационно и просветительски как раз и получилось в рамках проекта «Однозначно», который проходил на протяжении целого месяца. За это время сотрудники ГИБДД провели десятки мероприятий с участниками дорожного движения.- За период проведения кампании мы провели дополнительные профилактические мероприятия с детьми в образовательных организациях – школах и дошкольных учреждениях; проведены беседы с курсантами автошкол и автомобилистами, - рассказали представители ГИБДД, подводя итоги акции.- Мы продолжаем участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» и одним из его ключевых показателей является снгижение аварийности и смертности на дорогах. И мы понимаем, что строительством и ремонтом новых дорог ситуацию не исправить, и для того, чтобы водители и пешеходы понимали, что от них тоже многое зависит, мы присоединились к всероссийской акции, отметил представитель министерства транспорта и автомобильных дорог Александр Данилов.В Самаре и Тольятти сотрудники ГИБДД провели 35 мероприятий в школах; 29 мероприятий в дошкольных организациях; 16 мероприятий в автошколах; 25 мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе на пешеходных переходах. Главная цель – снизить смертность на дорогах до показателя не более 4 человек на 100 тысяч населения, достичь его предполагается к 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».«28 дней без нарушений»Конкурс 28 дней без нарушений стартовал еще в начале ноября. Заявиться на него могли все водители, но нужно было быть уверенными в своих силах, ведб 28 дней нужно было ездить совершенно без нарушений. При этом призы получали вовсе не те, у кого машина стояла на парковке около дома: нужно было еще и проехать больше всего километров по городу, области или стране.Андрей Архипов намотал на одометре больше 10 тыс километров. Его данные на проверку в ГИБДД мы отправляли с трепетом: ну невозможно же проехать столько и не разу не попасть на камеры? Но нет – результаты удивляли, ноль нарушений!- Я работаю таксистом, конечно же, совсем без нарушений не обходится, но с опытом я становлюсь все более «безошибочным». А в дни конкурса следил за собой особенно пристально и еще раз понял: соблюдать правила дорожного движения совсем не сложно. Я призываю всех внимательно относиться к своему поведению на дорогах. Пешеходам тоже советую быть внимательнее – давайте уважать друг друга, - говорит Андрей.Второе место досталось Дмитрию Пьянкову, он проехал больше шести тысяч километров и тоже без единого нарушения. Дмитрий поделился своим секретом: нужно быть внимательнее и всегда думать о тех людях, которые ждут тебя дома.- За эти шесть тысяч километров я нарушал только как пешеход, а в остальном был самый прилежный участник дорожного движения, - улыбнулся участник. А организаторы пожелали Дмитрию не нарушать ПДД никогда, даже без машиныТретье место заняли Виктор Третьяков. Километраж, который он проехал за дни акции, составил около 4000 километров. Он рассказал, что является частым гостем в Тольятти, к тому же выдалась поездка на родину к другу - именно поэтому получился большой километраж. А вот правила Виктор соблюдает всегда. И верит, что это очень важно.Еще один приз – по выбору жюри - получила участница конкурса Наталья Лазарева. Ей достался огромный фонарь, который семья с удовольствием будет использовать в туристических походах.- Для меня это очень неожиданно. Я за рулем больше 20 лет, мне два раза всего приходили штрафы за нарушение скорости, буквально на 4 километра, это бывает, когда едешь в гору, обгоняешь фуру и понимаешь, что чуть-чуть не дотянешь. А так я всегда за безопасное движение и считаю, что лучше никогда не спешить и вести себя спокойно на дороге, - поделилась Наталья.«Поспешишь – людей насмешишь»О недопустимости спешки и странных ситуациях, к которым она приводит, говорили участники второго конкурса. Мы попросили рассказать истории о ситуациях, когда спешка привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывал поторопившийся человек. Подборку самых интересных работ, авторы которых получили призы, публикуем здесь:Мария Абросимова:- Казусный случай со мной произошел ещё в эпоху голодного студенчества. Так как возможности работать из-за очного обучения не было, мы с подругами придумали \\"гениальный\\" способ есть бесплатно- ходили на открытия всяких выставок и таскали еду и шампанское с фуршетов. Схема не давала сбоев определенный период времени, но, как всё хорошее, рано или поздно удача должна была закончиться. Однажды вечером мы в очередной раз вышли \\"на дело\\" в какую-то свежеоткрытую галерею. Зайдя в помещение и увидев стол, мы потеряли остатки разума и побежали скорее набивать животы. Спустя пару минут к нам с подругой подскочила бодрая журналистка и попросила дать небольшое интервью на камеру для местных новостей. Красоваться по телевизору любит каждая, поэтому я с удовольствием согласилась. И, когда началась запись, ведущая спросила, мол, как такая молодая девушка оказалась на открытии столь экстравагантной выставки совершенно нетипичной для ее её возраста. И только в этот момент я решила посмотреть по сторонам ( до этого была увлечена столом). Оказалось, что выставка - это частная коллекция художника, рисовавшего свою жену в стиле ню на протяжении десятка лет. Около дюжины картин, и везде его обнаженная женщина. Выпучив глазища я что-то проблеяла про эстетику линий и прочую лабуду и, естественно, поспешила ретироваться. После этого вечера я неделю смотрела все выпуски местных новостей, боясь, что кто-нибудь из моей многочисленной родни увидит такой позор. Зато поела от души!Евгений Котмышев:Cлучилось это, когда я ехал в поезде до Москвы. Мой сосед по купе начал переодеваться и стал доставать из своей сумки пакет с одеждой, открыл его и вдруг начал просто истерически смеяться. Я смотрел очень удивленно и тогда он показал содержимое пакета: розовые тапочки с меховыми помпонами, топик и обтягивающие лосины. Оказывается в спешке он схватил пакет с одеждой жены (у нее не получилось поехать в последний момент)! Пришлось ему ехать в джинсах ... А была зима, одежда теплая, в вагоне жарко... В общем, тапочки с помпонами он все-таки носил. бородатый здоровый мужик в розовых тапочках. мы старались не смеяться. С тех пор я всегда напоминаю себе, что спешка к добру не приводит. Иногда и в самом деле лучше немного задержаться и подумать, но не упустить чего-то важного.Мария Борминская:недавно мы с подругой вызываем такси, нам назначают машину БЕЛУЮ номер машины мы не запомнили и не проверяли ( не разбираемся в МАШИНАХ от слова совсем), выходим из кафе ,сразу же подъезжает белая машина, мы деловые усаживаемся, едем, и тут НЕОЖИДАННО звонит водитель НАШЕГО такси , который только что ПОДЪЕХАЛ, и понимаем, что реально едем не в том такси и совсем не туда вернули нас назад.., хорошо, что уехали мы недалеко.. сели мы в своё такси, а пассажиры (из этого же кафе) в такси, которое мы угнали стараемся теперь быть внимательнее, но это неточно.Роман Кривенцов:Есть одна история, после которой вот вообще не спешу. Дело было еще в университете. Так уж вышло, что около моего корпуса очень маленькая парковка, мест всем не хватает. А парковаться вдоль дороги запрещено. Часов в 9 приезжает эвакуатор в сопровождении инспектора ГИБДД и забирает машины на штрафстоянку. Так вот, учился на третьем курсе, зимняя сессия. Остался последний экзамен. Преподаватель по нему - Иван Палыч - мужчина строгий, старой закалки, любит, когда всё делают вовремя. К тому же старшекурсники нам шепнули, что, когда они сдавали Иван Палычу экзамен, он серьезно гонял по вопросам тех, кто пришел сдавать в числе последних. А тех, кто вызвался отвечать первыми, он наоборот хвалил за смелость и отпускал сразу с хорошими оценками Я и вызвался в первой группе. И предмет хорошо знаю, и раз преподаватель любит смелых, все будет хорошо. Ага, конечно. Я перепутал дни экзамена. Встаю утром, готовлю себе завтрак с полной уверенностью, что у меня есть еще один день, чтобы повторить все билеты. Вдруг звонок – староста группы: «Ты едешь уже? А то если опаздываешь, тут Женя хочет в первой пятерке пойти сдавать». И тут я понимаю, что экзамен-то сегодня. Смотрю на часы – половина девятого. Бросаю все, собираюсь и лечу в университет. Как назло еще всю ночь снег валил. Подъезжаю – половина парковки занята, половина завалена снегом. Плюнул и бросил машину у дороги. Так, что проехать было можно, но с большим трудом. Думал тогда, что быстро отстреляюсь, получу «пять» или «четыре» и уберу. Забегаю на экзамен – успел! Сижу, пишу билет и слышу, что-то не так. Иван Палыч сидит злой, подгоняет нас, а тех, кто выходит к нему отвечать, буквально валит дополнительными вопросами. Первый ответил – три! Второй ответил – три! Я пошел пятым отвечать. То не так, это не так, один вопрос, второй, третий. Ушел я тогда в итоге тоже с «тройкой». Выхожу из корпуса, а машины нет. Спрашиваю у охранника. Он мне говорит, что эвакуатор увез. Только уехал. Я на штрафстоянку. Потратил уйму времени, деньги, да еще и настроение отвратительное. Но хуже всего мне было уже после. Оказалось, что те, кто пошел сдавать экзамен последними, все получили «четверки». Иван Палыч просто встал и сказал: «Устал я сегодня, кому нужно «четыре»?». Все подняли руки, он всем и поставил.Александр Савельчев:Здравствуйте! Когда был студентом случилось, как раз в это время года) на автостанцию я шел что б поехать на учебу, подходя, увидел, что автобус уже подъехал, и я ускорился, точнее, побежал, забыл упомянуть что был и гололёд и лужи. И вот я подбегаю к автобусу, падаю возле открытой передней двери автобуса, скольжу на пятой точке метра три и оказываюсь у задней двери автобуса. Водитель видел это все, при этом он закрыл и среднюю и заднюю двери. Но он меня пожалел, индивидуально для меня открыл заднюю дверь. Вот так под улыбки других пассажиров я попал в автобус.Елена Сундеева:Со мной тоже произошёл бытовой конфуз буквально недавно, летом 2020 года в самый пик жары решила сварить компот из замороженных ягод думала я (яблоки, вишня и чёрная смородина). Всё шло казалось по плану, ягоды из морозильной камеры были помещены в кастрюль ку, залиты водой и поставлены на огонь. Но после того, как ягоды разморозились и вода закипела, я обнаружила, что вместо чёрной смородины в кастрюлю был помещён целый пакет варёной мелко нарезанной свёклы смеялись все, но выливать было жалко! Поэтому я полчаса стояла у плиты и вылавливала каждый кубик свёклы в итоге цвет у компота получился очень насыщенным и на вкус приятным! Теперь внимательно смотрю, что достаю из морозильной камеры.А мы поздравляем всех участников и желаем всем быть внимательнее и осторожнее на дорогах: всегда помните, что родные и близкие люди ждут нас дома. А на дороге спешке не место, и знаки придуманы точно не для того, чтобы их нарушать.