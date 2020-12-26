В Самаре вынесли приговор двум женщинам, которые обещали снять порчу с пенсионерки, а вместо этого забрали у нее из дома все мало-мальски ценное.Марина и Галина (имена героев этой истории изменены) – дружны не только в обычной жизни, но в «темных» делишках – женщин недавно уличили в мошенничестве, их жертвой стала пенсионерка Ирина Алексеевна.- 21 января около половины пятого вечера ко мне пришли две женщины, с порога сделали страшные глаза и сказали, что на мне – страшная порча, отсюда и болезни все, - охала позже в отделе полиции пожилая женщина. – А у меня и сердце, и давление, и чего только нет. Да и вообще какая-то черная полоса в жизни. Как тут не поверить?«Гостьи» Ирину Алексеевну успокоили: порча-порчей, но ей крупно повезло, потому что они пришли не просто так, а чтобы помочь. Для этого нужно было провести специальный обряд.- Говорили, что порча «прицепилась» к материальным ценностям: деньгам и побрякушкам, поэтому их надо было все собрать и предъявить им. Они мол, чужое проклятье отведут, и мне все обратно вернут, - объясняла пенсионерка силовикам свою легковерность.Ирина Алексеевна достала золотой крестик, кольца, сережки, цепочки, кулоны, золотой медальон с изображением цветка розы, 32 тысяч рублей, немного долларов США. Общий ущерб она впоследствии оценит в 79,8 тысяч рублей.Марина и Галина завернули золото-бриллианты и наличку в кусок ткани, поколдовали над ним немного, после чего вернули все Ирине Алексеевна, строго-насторого велев открыть его только через три дня.Пенсионерка послушалась, но когда через три дня открыла «сверточек», своего добра там не обнаружила. Так ей пришлось обратиться за помощью в полицию. Стражи порядка ей посочувствовали, ничего конкретного не обещали, но черная полоса из жизни Ирины Алексеевны, видимо, все же прошла. Лже-целительниц задержали.Следствие пришло к выводу, что никакими магическими дарами ни Марина, ни Галина не обладают, поэтому им предъявили обвинение в мошенничестве. Те не стали отпираться, заключили сделку со следствием. Пенсионерке деньги они вернули и просили суд рассмотреть их дело в особом порядке.На суде выяснилось, что у Марины на иждивении трое детей, а у Галины – шесть детей разных возрастов. Их-то и надо было кормить женщинам, которые пошли на мошенничество. Узнав об этом, Ирина Алексеевна свои обидчицам посочувствовала, прослезилась и просила суд не наказывать их слишком сурово.Суд и не стал. Женщин признали виновными в мошенничестве и приговорили к полутора годам условного лишения свободы.