Сразу трое фигуристок Этери Тутберидзе заняли пьедестал в короткой программе Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске 25 декабря 2020. Первой стала Анна Щербакова, второй - Камилла Валиева, получившая самые высокие баллы за компоненты, а бронза досталась Дарья Усачевой. Александра Трусова не стала прыгать тройной аксель и осталась вне тройки лидеров. Туктамышева коронный прыжок исполнила, но с ошибкой. Рассказываем, что произошло после короткой программы на Чемпионате России - 2020 по фигурному катанию и какая борьба предстоит в произвольной программе претенденткам на медали.Анна Щербакова после проката рассказала, что чувствует себя лучше от поддержки зрителей. И она довольна своей короткой программой, в произвольной постарается выступить также хорошо.Трусова сама объяснила, что не может прыгать тройной аксель сейчас по некоторым причинам.- В целом довольна, понравилось тут выступать, хорошая публика. И захотелось попробовать платье в новом цвете, - прокомментировала девушка.При этом эксперты отмечают, что когда Трусова не делает элементов ультра-си, из ее проката пропадает нерв. Может, в этом и причина ошибок?Камилла Валиева отметила, что на тренировках у нее тройной аксель получается хорошо, а в программе он вышел неуверенным. Девушка отметила, что в основном соревнуется сама с собой, стараясь превзойти свой результат.Тренер Трусовой оценками не доволен. Засуживают?Тренер Александры Трусовой Евгений Плющенко остался доволен прокатом своей ученицы, но не ее оценками. Фигурист недоумевает: неужели 75,76 баллов - это нормальная оценка за все продемонстрированные элементы.- Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат, - отметил Евгений Плющенко. И добавил: \\"Прибавка серьёзная. Судят, пускай судят. Будем думать дальше\\".Щербакова после пневмонии: не сорвется?Эксперты обсуждают физическое состояние Анны Щербаковой, действующей чемпионки России. Недавно она переболела пневмонией. Косторная, также столкнувшаяся с болезнью, на соревнования не приехала.- Хочется, чтобы она поговорила с врачами, с тренером. Произвольная намного сложнее физически. Главное, чтобы она не подорвала здоровье, ведь никто не знает, какие последствия у этого заболевания, у этого коронавируса, - отметил известный тренер Александр Жулин.