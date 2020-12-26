Автоцентр LADA на Заводском шоссе стал доступнее после завершения масштабного ремонта дороги. Теперь туда можно доехать со стороны улиц Авроры и XXII Партсъезда.С новой дорогой клиенты также получили маршрут для тест-драйва. Испытать можно весь модельный ряд, в том числе, новинку этого года – LADA NIVA. Многим эта модель известна под брендом Chevrolet, но теперь Niva вновь в модельном ряду LADA/Для теста доступен весь модельный ряд. Например, нам удалось покататься на Vesta и Granta разных модификаций, сравнив автомобили между собой, а консультант давал всю нужную информацию и отвечал на возникающие по ходу вопросы.В условиях пандемии тест-драйвы проходят по-новому. Если раньше в машине могли ехать все, кто пришел - например, супруги, родители с детьми или несколько друзей, - то теперь в автомобиле могут находиться только водитель и консультант. Ради соблюдения социальной дистанции он находится на заднем сиденье по диагонали. Стоит отметить, что общение от этого не страдает. Напротив, создается впечатление, что в машине находишься один, никто не мешает получить впечатления об автомобиле.На входе встречают, предлагая маску и дезинфицирующие средства.В условиях пандемии отработана схема покупки автомобиля онлайн, причем, машину клиенту могут доставить прямо к подъезду. Все модели можно изучить на сайте и забронировать выбранную модификацию. Сейчас это особенно актуально, учитывая, в пандемию АВТОВАЗ некоторое время не производил автомобилей, из-за чего количество желающих купить машину сейчас превышает фактическое наличие автомобилей.Сказывается и то, что LADA является наиболее популярным брендом на российском автомобильном рынке, регулярно обновляя месячные рекорды продаж. Самыми востребованными являются модели Vesta и Granta.Машины продают буквально \\"с колес\\", клиенты берут имеющийся на данный момент автомобили, поэтому, чтобы не упустить свою модель, ее лучше забронировать.Кроме того, \\"Автоцентр на Заводском\\" предлагает выгодные акции и готов предоставить скидки на сервис. Так, особые условия предусмотрены для врачей и медицинских организаций, которые могут рассчитывать на выгоду до 50%.Сервис продолжает работать в прежнем режиме, на обслуживание автомобиля можно записаться заранее, выбрав подходящее время.В предстоящие новогодние праздники салон будет работать с 4 января. Клиентов ждут с 9 до 18 часов, такой режим будет действовать до 11 января.\\"В предстоящие праздники новогодние наш автоцентр работать будет с 4 января, каждый день, до 11 числа, поэтому все, кто уже устанет отдыхать могут спокойно к нам приехать и заняться обслуживанием автомобиля, ремонтом автомобиля, или посмотреть, какие новые модели выпускаются и продаются АВТОВАЗом\\", - рассказал директор дилерского центра Владимир Харьков.