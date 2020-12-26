Стал известен график, по которому будут работать поликлиники и больницы в Самаре в новогодние праздники в 2021 году. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.Так стало известно, что поликлиники будут работать с 08.00 до 20.00 все новогодние праздники. В обычном режиме будет оказываться помощь пациентам в том числе с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Также в обычном режиме будет проходить забор мазков. Принимать пациентов с признаками ОРВИ будут в отдельных кабинетах.Жителям Самарской области в новогодние праздники рекомендуют - в случае появления признаков ОРВИ - вызвать врача на дом. Для этого можно обратиться в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию регионального координационного центра по бесплатным номерам: 122 и 8-800-30-22-163.В новогодние праздники также с 8.00 до 20.00 будут доставляться на дом амбулаторным больным лекарства от коронавируса и льготные препараты.Служба неотложной помощи в Самаре на новогодних праздниках в 2021 году будет также работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00.Диагностические службы - рентгенологическая и лабораторная - также будут работать в праздники по графику, размещенному на сайте каждого учреждения здравоохранения.Прививочные кабинеты для вакцинации групп риска от коронавируса также будут работать с 1 по 10 января.Служба скорой помощи в новогодние праздники будет работать в круглосуточном режиме. Вызвать врачей можно по телефонам 03, 103, 112.Вопросы по организации медицинской помощи можно направлять в инстаграме минздрава @minzdrav_63_help.