В Самаре до февраля арестовали двух крымских адвокатов, в машине у которых полицейские нашли килограмм амфетамина. Об этом «КП-Самара» сообщила старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова.Адвокатов задержали в пятницу, 25 декабря, в поселке Ясная Поляна в Самаре неподалеку от торгового центра «Мега» в районе 12:00. Полицейские в присутствие понятых досмотрели автомобиль Infiniti QX70, на котором ехали адвокаты. В ходе осмотра в машине нашли психотропное вещество амфетамин общей массой более 1 кг, а также весы, которые принадлежали адвокатам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, адвокаты приобрели наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. Психотропные вещества в итоге были изъяты.Одним из задержанных оказался адвокат Владимир Мельник. На официальном сайте города Армянск, располагающегося в Республике Крым, он также значится как депутат Армянского городского совета второго созыва. Мельник работает в адвокатском бюро «Status», которое возглавляет адвокат Виталий Дацюк – его инициалы совпадают с инициалами второго арестованного в Самаре.Мельника допросили в качестве подозреваемого, и в присутствии защитника он признал вину. При этом с задержанием он не согласился, отметив, что не намерен скрываться. В дальнейшем во время судебного заседания Мельник и его защитник не возражали относительно меры пресечения в виде заключения под стражу.В субботу суд арестовал обоих подозреваемых до 24 февраля 2021 года. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере). В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до двадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют причины произошедшего, определяют, откуда у подозреваемых наркотические средства, куда и с какой целью они их перевозили.Напомним, что буквально несколько недель назад в Самаре задержали местного городского депутата - у него нашли наркотики в детской.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я лично двоих людей до полусмерти забивал»: депутат рассказал, что могло на самом деле стать причиной его арестаВ Самаре депутата обвиняют в незаконном обороте наркотиков (подробности)