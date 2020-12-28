Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил в регионе 31 декабря выходным днем. Жители города не ожидали получить такой новогодний подарок. Несмотря на то, что по усмотрению работодателей и госучреждения «отработают» новогодний выходной в последнюю субботу уходящего года, самарцы, несомненно, обрадовались выходному дню 31 декабря.Многие жители начали планировать свой день, придумывать, чем занять себя и своих близких перед новогодним застольем. «Комсомолка» поинтересовалась у жителей Самары, на что они планируют потратить нежданный выходной 31 декабря. В опросе ВК почти 40% признались, что будут готовить и убираться, еще 38% работают и отдыхать не собираются. А вот покупку подарков на последний день никто не откладывает и это логично - пробки, толпы в магазинах, ничего интересного. Еще 9% готовы начать праздновать с самого утра.Мы попросили горожан рассказать свои истории и публикуем самые интересные.Жительница Новокуйбышевска Надежда С. рассказала, что этот день она проведет в суматохе, ведь нужно приготовить вкусностей для своей большой семьи. У Надежды четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет, они живут в своем большом доме, вместе с родителями Надежды и мужем Михаилом. Чтобы накормить всех, Надежда проводит немало времени на кухне, а в Новый год хочется сделать праздничный стол еще вкуснее и краше.- Я работаю поваром в детском саду, и я очень люблю готовить. Я уже много что придумала для семейного новогоднего стола, но не знала, как же всё успеть приготовить до вечера. Когда объявили выходной 31 декабря, я ужасно обрадовалась, ведь теперь точно успею сделать съедобную фруктовую ёлочку и удивить своих родных необычными блюдами, - рассказала Надежда.А вот молодежь Самары не хочет сидеть в этот день дома. Мария и Марк, 25-летние молодожены. Марк работает программистом, а Мария – бухгалтер в одном ИП. Молодые люди рассказали, что в этот день они поедут кататься на лыжах и осваивать сноуборд.- Я всегда хотела попробовать встать на сноуборд, но из-за плотного графика, то у меня, то у мужа, у нас не было такой возможности. Новый год мы будем отмечать вдвоем с Марком и с нашим лабрадором Джонни. Он тоже активный зимний спортсмен. Джонни просто обожает валяться в снегу и бегать наперегонки с лыжниками, - поделилась Мария с «КП-Самара».Кто-то, не нарушая советских традиций, идет в баню. Вот, например, у Андрея и его брата Дениса, эта ежегодная традиция в этом году отмечает юбилей – 10 лет как они каждый Новый год ходят в баню. Раньше братья ходили в общественную баню, а пару лет назад Андрей купил загородный дом, недалеко от Самары, и поставил там настоящую срубовую баньку.- Мы с братом каждый год перед застольем ходим в баню попариться, в этом году уже 10 лет нашей семейной традиции. Выходной пришелся очень кстати, ведь раньше, когда работали, топить баню приходилось уже ближе к вечеру и долго там не посидишь – жены зовут к столу. 31 декабря мы с Дэном начнем готовить парную уже с утра, чтобы как следует попариться и смыть с себя всю заразу 2020 года, - говорит Андрей.Отдыхают не всеОднако, не всем жителям Самарской области так повезло, что 31 декабря сделали выходным днем. Есть много профессий, где нет праздников, выходных и сокращенных дней – это сотрудники оперативных служб Самарской области. Спасатели, медики, полицейские, диспетчера аварийных служб – все они будут работать даже в новогоднюю ночь.Алина М. работает врачом в больнице Середавина. В этом году молодой врач впервые за свою карьеру заступает в новогоднее дежурство. Девушка поделилась с нами своими мыслями и переживаниями по поводу предстоящего Нового года.- Несмотря на то, что массовые мероприятия в Самаре отменили, люди все равно будут праздновать Новый год. Хотелось бы, чтобы он прошел спокойно и без трагедий. Однако я готова ко всему, но хочется попросить жителей Самары беречь себя в эти праздники и помнить о мерах безопасности, - говорит молодой врач.Спасатели и пожарные Самарской области также обратились к местным жителям. Леонид В. работает в самарской службе спасения, он уже не впервые попадает на дежурство в Новый год. Спасатель поделился с редакцией КП-Самара историями с прошлых новогодних праздников, некоторые дежурства выдались по-настоящему жаркими в Новый год.- В один год, до вечера всё было спокойно, мы уже с коллегами накрыли небольшой стол – жены с собой наложили салатиков и горячего, как вдруг диспетчер передает пожар в жилом доме. Время было около 11 вечера. Тот новый год мы встретили, около полыхающей огнем пятиэтажки. К счастью, тогда обошлось без пострадавших, к утру мы уже вернулись на базу и поели оливье из контейнера, - рассказал спасатель Леонид.От лица сотрудников экстренных служб Самарской области, хочется призвать всех жителей региона быть осторожными и соблюдать все меры безопасности. Давайте тоже устроим «выходной» тем, кто будет нести новогоднее дежурство.