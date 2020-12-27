В Самарской области уже почти на протяжении недели не выявляли новых смертельных случаев среди заболевших коронаврусом. При этом в регионе ежедневно находят более трехсот заразившихся, больше всего – в Самаре. Система здравоохранения готовится к новогодним праздникам, в целом все продолжит работать в прежнем режиме – пациентов принимать будут, лекарства доставят.Только заболевшие и выздоровевшиеВ Самарской области на протяжении последних шести дней не фиксируют смертельных случаев от коронавируса. При этом ежедневно находят более трехсот новых случаев – за прошедшие сутки нашли 307 заразившихся, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Больше всего заболевших находятся в Самаре, новые случаи чаще всего выявляют среди пациентов с ОРВИ и гриппом. Всего в регионе заболели 29 864 человек.Из больниц выписали 27 563 человек, в том числе, 294 вылечились за прошедшие сутки. Ранее умерли 540 человек.Здравоохранение готовится к Новому годуВ предстоящие новогодние праздники в поликлиниках Самарской области будут работать отдельно выделенные кабинеты для пациентов с признаками вирусных заболеваний. Поликлиники продолжат принимать пациентов и будут работать с 8 до 20 часов.В случае признаков заражения коронавирусом в поликлиники все же советуют не ходить, а вызвать врача домой. Сделать это можно, позвонив по бесплатным номерам 122 и 8 800 30 22 163 в координационный центр.В прежнем режиме продолжат выдавать и доставлять льготные лекарства пациентам с коронавирусом. Ранее лекарства получили уже более 20 тыс. человек.Кроме того, региональные власти предлагают ограничить продажи алкогольных напитков в предстоящие праздники. Как отметил министр здравоохранения области Армен Бенян, чрезмерное употребление спиртных напитков потенциально ведет к травмам и, как следствия, к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, которая и без того уже работает на пределе.