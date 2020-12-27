В городах Золотого кольца продолжается рост заболевших коронавирусом. В связи с этим пока не идет речи о снятии каких-либо ограничений на новогодние праздники, что обсуждалось ранее. В некоторых регионах усиливают контроль за гражданами.Так, во Владимирской области стали фиксировать больше случаев заражения среди граждан старше 65 лет. В результате было принято решение усилить над ними контроль. В январе планируется начать массовую вакцинацию, в регион доставят 50 тыс. доз российских вакцин «Спутник V».В случаи поездки на новогодние праздники в города Золотого кольца, следует помнить, что там продолжают действовать ограничительные меры и нужно использовать средства индивидуальной защиты, а за пренебрежение ими можно заплатить штраф.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 581 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1049 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1255 (+14)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7712 (+48)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7358 (+94)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6089 (+56)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30