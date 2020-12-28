Несколько дней подряд коронавирус будто бы «миловал» Самарскую область – несмотря на большое число вновь заболевших известий о новых погибших от COVID-19 не поступало. Однако чуда не произошло – за минувшие сутки число жертв коронавируса в регионе выросло сразу на 13 человек, а число заболевших с начала пандемии перевалило за 30-тысячную отметку. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 декабря 2020 года.Неутешительные цифрыЗа минувшие сутки прирост заболевших с официально подтвержденным коронавирусом в Самарской области составил 311 человек. Таким образом общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 30-тысячную отметку и составило 30175 человек.Названы города и районы, где новых заболевших обнаружено больше всего. Традиционно самый большой прирост – в Самаре, здесь число больных выросло на – 114 человек. 99 человек заболели в Тольятти, 15 – в Сызрани, по 11 – в Новокуйбышевске и Кинельском районе. В Чапаевске обнаружили 6 заболевших с подтвержденным диагнозом, в Красноярском районе – 5 человек, в Отрадном, Кинеле, Похвистневском, Приволжском, Безенчукском, Пестравском районах – по 4 человека. Подавляющее большинство – 257 человек – обнаружены при обследовании пациентов с пневмонией и ОРВИ. Остальные не имели признаков болезни.После затишья в несколько дней как гром среди ясного неба грянуло известие о 13 новых жертвах коронавируса. Умершие мужчины и женщины в возрасте от 36 до 85 лет все имели те или инфе хронические заболевания. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 в Самарской области скончалось 553 человека. Радует, что показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе в два раза ниже, чем в целом по стране.Прививки и новогодний режимВ Самарской области продолжается вакцинация от COVID-19. В декабре прививку получили уже более трех тысяч жителей региона. Среди них врачи, учителя и соцработники. Прививки делают бесплатно и добровольно.Продолжают действовать ограничительные меры и масочный режим. Особенное внимание власти уделяют работе системы здравоохранения в новогодние праздники. Самарцам уже пообещали, что все дни каникул в поликлиниках региона будут работать специальные кабинеты для пациентов с признаками вирусных заболеваний. Сами поликлиники продолжат работать с 8 утра до 8 вечера.