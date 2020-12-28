Количество новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в городах Золотого кольца продолжает расти быстрыми темпами, поэтому сегодня это не лучшее место для туристической поездки. Рассказываем последние новости про коронавирус в Золотом кольце на 28 декабря 2020 года.Из-за роста заболеваемости во всех городах действует строгий масочный режим. Те, кто появятся в общественных местах без средств защиты, могут нарваться на штраф. В некоторых регионах, например, в Ивановской области, проверяющие смотрят не только на наличие маски, но и на то, чтобы она была правильно надета, закрывала нос и рот.Заботятся власти и о привлечении кадров в здравоохранение. Например, во Владимирской области медиков собираются привлекать на скорую помощь единовременными миллионными выплатами. А в Костромской области немедицинский персонал в «красной зоне» обещают застраховать от COVID-19 /Музеи продолжают работать, однако не везде. Например, в Ивановской и Московской областях все музейные и дворцовые комплексы временно закрыты. А там, где музеи работают, численность экскурсионных групп снижена вдвое. Рестораны и кафе также работают с ограничениями – до 23.00.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 590 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1064Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1262Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7769 (+57)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7413 (+55)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6089 (+56)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет