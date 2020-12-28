Райффайзенбанк проанализировал, как жители крупных городов, включая самарцев, готовятся к Новому году – какие подарки покупают детям, родным, друзьям и коллегам? Где планируют встречать 2021 год? Пойдут ил на корпоративы и будут ли ставить елку?Опрос проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, в нем приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.Новый год – детский праздникПодарки: дети мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки73% родителей утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год.Первое место в рейтинге пожеланий занимают игрушки (53%), на втором месте гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники, так ответили 48% опрошенных родителей. Почетное третье место в списке детских пожеланий занимают сладости (43%). Меньше всего, по данным опроса, дети мечтают о подарочных сертификатах и бумажных книгах.Родители собираются дарить своим детям игрушки (53%) и сладости (44%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 33% респондентов.Самая большая разница между детскими мечтами и реальными планами родителей – в категории “домашние животные” (о них мечтают 18% детей, а дарить собираются всего 2% родителей), а также компьютерные игры и приставки – хотя их загадывают 23% детей, получить в качестве подарка смогут всего 10%.В Самаре 55% родителей планируют потратить на новогодние подарки детям более 3 тысяч рублей, из них 11% – более 9 тысяч.Организация новогодних праздников: каждая пятая семья с детьми планирует приглашать Деда Мороза домой27% жителей Самары планирует приглашать Деда Мороза домой, а 33% организует поздравление онлайн. При этом 56% родителей, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, поведут детей на новогодние представления.Наибольший интерес к личному визиту Деда Мороза сохраняют семьи малышей в возрасте до 3 лет: среди них приглашать владельца мешка с подарками собираются 26%. Самой активной в отношении новогодних мероприятий группой оказались родители малышей в возрасте 3-5 лет: на представление среди них планирует отправиться каждая вторая семья (55%).Новый год для взрослыхКаждый пятый новогодний подарок будет стоить 10-20 тысяч рублейПокупать подарки на Новый год собирается 87% жителей Самары, принявших участие в опросе. При этом 60% респондентов потратит на подарки более 5 тысяч рублей, из них 19% –- 10-20 тысяч.Большинство мечтает о дорогих подарках: в топе лидеров в 2020 году автомобиль (17%), смартфон и другой гаджет (16%) или путешествие (11%). Самарцы также хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат в любимый магазин (9%) иля парфюм и косметику (9%). В наименьшей степени на роль подарков мечты претендуют елочные игрушки, компьютерные игры, книги, спортивный инвентарь, декор для дома, различные подписки на контент,билеты в театр, гастрономическую корзину или сладости, чай, кофе, алкоголь.Родственникам и друзьям самарцы планируют дарить парфюм и косметику (45%), декор для дома (27%), гастрономию и елочные игрушки (26%), одежду и аксессуры, а также подарочные сертификаты в магазины (25%).Коллегам 36% респондентов собираются подарить елочные игрушки или сувениры, 21% – гастрономию, 14% – алкоголь.«В преддверии Нового года и на каникулах самарцы больше тратят – покупают подарки, организуют досуг для себя и семьи. При этом можно получить дополнительную выгоду от праздничного шопинга. Например, по Кэшбэк карте Райффайзенбанка на счет возвращается 1,5% в рублях за любую покупку, – отметила Елена Попова, директор Райффайзенбанка в Самарской области. – Кэшбэк, скидки и подарки также предоставляют партнеры банка. В приложении Райффайзен-Онлайн все акции распределены по категориям, где с помощью фильтра можно легко найти подходящее специальное предложение».Самарцы предпочитают искусственные елки85% жителей Самары планируют украшать елку. Из них 55% в этом году отдадут предпочтение искусственной. При этом 60% опрошенных считают ее более экологичной. 44% респондентов выберут живое дерево, каждый пятый считает более «зеленым» именно такой вариант.Покупать один из главных символов нового года самарцы будут на елочных базарах (45%) и гипермаркетах (30%). Еще 10% закажут елку онлайн.Самарцы будут встречать Новый год дома81% самарцев планирует провести новогоднюю ночь дома, а 11% – на городской площади. Еще 8% респондентов собираются забронировать домик в деревне.Большинство жителей Самары (74%) не планируют путешествия на новогодние каникулы. При этом треть опрошенных изменили планы, чтобы остаться дома. И главной причиной сделать это стала сложная эпидемиологическая обстановка.Однако 26% все-таки хотят совершить поездку в первые дни 2021 года.Премии, онлайн-вечеринки и благотворительность – альтернативы традиционным корпоративамКаждый пятый житель Самары отправится на новогодний корпоратив несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране (21%), и только 9% встретят Новый год с коллегами онлайн. Однако большинство (71%) опрошенных из-за пандемии оказались без праздника на работе.«Из-за пандемии многие сотрудники остались без планов на длинные выходные. Мы решили помочь организовать им досуг для себя и своих детей и придумали онлайн-фестиваль творчества, – говорит Елена Попова,директор Райффайзенбанка в Самарской области.- С 4 по 9 января, два раза в день, будут проходить мастер-классы, например, по мейк-апу и оформлению бороды, созданию экологичных кормушек, оригами, рисованию. Будут также онлайн-уроки по TikTok, Instagram и мобильной фотографии».Опрос показал, что 87% респонденов из Самары не знает, на что компания потратила сэкономленные деньги. 10% указали, что их добавили к премии. Только 1% опрошенных рассказали, что сэкономленные на корпоративе деньги их компания отдала на благотворительность.Райффайзенбанк тоже направил на благотворительность все деньги, сэкономленные на проведении внутренних мероприятий, включая традиционных новогодних корпоративных вечеринок. Сумма пожертвований составила порядка 45 млн рублей. Средства были полностью разделены между сотрудниками. В декабре каждый мог на внутреннем портале выбрать, на какое доброе дело будет потрачена его сумма. Чтобы дать сотрудникам возможность выбора, банк создал внутренний благотворительный маркетплейс, где можно было адресно помочь детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде. Пожертвовать можно было как всю доступную сумму разом, так и частями, если кто-то хотел поддержать сразу несколько организаций. Кроме того, каждый сотрудник мог добавить любую сумму из своих личных денег. Партнером акции стал сервис Добро Mail.ru.«Этот год был необычный, но он научил нас еще более трепетно относится ко многим вещам. Празднества уходят на второй план, а на первый выходит желание помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Узнав о благотворительной инициативе нашего банка, я, конечно, же ее поддержала. Маркетплейс дает возможность каждому из нас сделать свой вклад и выбрать ту область помощи, которая, по его мнению, наиболее значима. Кроме того, хочу отметить возможность пожертвовать и собственные средства, ведь в данном случае даже небольшой взнос очень важен», – считаетАлександра Сульдина сотрудница Райффайзенбанка в Самаре.