Тело человека – это сложная система. Как и в любой сложной системе в организме есть разные вредоносные элементы, например, грибковые, вирусные и бактериальные инфекции. Они могут мешать эффективной работе тела, негативно сказываться на защитных функциях и нарушать слаженное функционирование системы человека и всех органов. Найти проблемы, избавиться от них, а главное восстановиться после болезни может помочь биорезонансная терапия.Все начинается с диагностикиБиорезонансная диагностика (ВРТ) – это уникальная, неинвазивная методика, которая позволяет получить полную картину состояния здоровья. Однако она не заменяет другие методы обследования, такие как УЗИ, МРТ, КТ, а дополняет их. Одно из преимуществ этого варианта обследования – его могут пройти люди любого возраста, в том числе дети, и даже беременные. После диагностики человек может продолжить лечение с помощью биорезонансной терапии.- Часто к нам приходят пациенты с жалобами, на некоторые внешние проявления: длительный субфебрилитет (незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,9'C – прим. ред.), периодические высыпания на коже, появление пигментных и сосудистых пятен. Во многих случаях причиной таких неприятностей могут быть инфекции, которые мешают организму работать слаженно, - рассказывает основатель клиники эстетической медицины «Эликсир» Светлана Романова - Все чаще к нам приходят пациенты, которые переболели вирусными инфекциями. И тем и другим мы рекомендуем пройти в нашей клинике биорезонансное тестирование и лечение.Эта процедура рекомендована также здоровым людям в качестве профилактики. По мнению специалистов клиники эстетической медицины «Эликсир», биорезонансная терапия помогает восстановиться после коронавирусной инфекции.- Мы предлагаем как полную диагностику с первичным лечением, так и короткие программы. В первом варианте встреча с врачом длится около 3 часов. Этого достаточно, чтобы понять, что происходит в организме. Варианты короткой диагностики мы часто используем, например, после удаления папилломавирусной инфекции, чтобы отсрочить повторное появление новых папиллом, - отмечает Светлана Романова.В помощь здоровьюСейчас, в период вирусной опасности и разгула инфекционных заболеваний короткие программы биорезонансной терапии наиболее востребованы в клинике «Эликсир».- Такой прием длится около часа. За это время врач может выявить причины снижения функций иммунной системы или возможных изменения в гормональной системе, определить параметры, которые влияют на восприятие организмом вирусной инфекции. После этого врач может скорректировать эти проблемы с помощью частоты биорезонанса и восстановить защитные функции. К нам часто обращаются после коронавируса, пневмонии. Биорезонанс может помочь восстановить кислородный обмен в клетках легких и тканях, нормализовать работу сосудистого русла, активизировать лимфостаз. Последнее особенно актуально после любой инфекционной проблемы, когда в организме происходит зашлаковка недоокисленными продуктами и результатом жизнедеятельности тех или иных бактерий и вирусов, - отмечает Светлана Романова. - С помощью резонанса мы помогаем быстрее восстановить работу всех органов и систем человека.Курс биорезонансная диагностика для каждого пациента подбирается индивидуально. Чаще всего – это 4-5 визитов в клинику с периодичностью раз в две недели. Каждый визит занимает около часа.- Стоимость первого визита в клинику «Эликсир» - 2 тыс. руб., повторные процедуры - 1500 за сеанс, - рассказывает основатель клиники Светлана. - Будьте здоровы, пользуйтесь нашими выгодными предложениями!Как найти:Сайт: www.elixe-samara.ruАдрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, секция 6, этаж 3.Тел.: 8 (846) 270-30-60viber: 8 (927) 260-42-20Лицензия ЛО-63-01-002077 от 12.07.2013Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.Реклама.