«КуйбышевАзот» в очередной раз стал победителем конкурса, учрежденного администрацией Тольятти, Торгово-промышленной палатой города и фондом Тольятти. Благотворительную деятельность химики широко ведут по различным направлениям не только на территории Автограда, но и всей Самарской области. В зоне особого внимания - горожане, наиболее остро нуждающиеся в помощи: дети-сироты, инвалиды и пожилые люди.«КуйбышевАзот» на протяжении многих лет поддерживает молодежный форум.«IВолга», детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные и медицинские учреждения, занимается благоустройством городских территорий. Большой вклад химический гигант вносит в развитие парусного спорта в Самарской области. На базе яхт-клуба «Дружба» работает детско-юношеская парусная школа.В прошлом году «КуйбышевАзот» принял участие в приобретении мобильной экологической лаборатории для мониторинга состояния тольяттинского воздуха. Также завод на протяжении последних лет помогает восстанавливать лес, пострадавший от пожаров 2010 года: выделяет средства на посадку и дальнейший уход за молодыми саженцами.Благотворительностью занимается не только компания, но и ее сотрудники. Более 13 лет заводчане участвуют в программе «Делаем добро вместе», перечисляя на благотворительные цели пожертвования из собственных средств. Только в 2019 году свой вклад в помощь нуждающимся внесли 1000 сотрудников предприятия.В этом году награждение победителей конкурса прошло накануне Нового года. Получив из рук главы Тольятти Сергея Анташева символ благотворительности, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко отметил, что в Тольятти многие готовы объединиться для помощи тем, кто в ней нуждается.- Предприятия, бизнес, частная инициатива горожан, активная молодежь - все вносят свой вклад, - подчеркнул Александр Герасименко. - В этом деле нет меры оценки, важно все: и финансовые вложения, и волонтерство. Уверен, что все вместе мы преодолеем этот сложный период. Поэтому не стоит забывать и об обычных направлениях благотворительности - благоустройстве, восстановлении леса, поддержке талантливой молодежи, культуры, спорта, улучшении имиджа Тольятти. Это наш город, наш дом, и все мы хотим, чтобы он процветал. Добиться этого мы сможем только все вместе.