В ПФР региона рассказали, каким будет график выплаты пенсий в Самарской области в январе 2021 года. Напомним, что после Нового года россияне отдыхают 10 дней, в праздничные дни немного смещается и график выплаты всех социальных пособий и пенсий.Так, власти напомнили, что в Самарской области пенсии выплачивают с 5 по 25 число каждый месяц. В январе выплаты в почтовых отделениях - в том числе и с доставкой почтальонами - начнутся именно 5 января. График выплат по дням будет следующим, с учетом выходного дня 7 января.Для почтовых отделений с выходным днем в воскресенье5 января 2021 года: за 5 и частично за 7 января,6 января 2021: за 6 и частично 7 января,8 января 2021: за 8 и частично за 10 января,9 января: за 9 и остатки за 10 января,Выходные дни 7 и 10 января.Для почтовых отделений с выходным днем в воскресенье и понедельник5 января 2021 года: за 5 и частично за 7 января,6 января 2021: за 6 и частично 7 января,8 января 2021: за 8 и за 10 января,9 января: за 9 и 11 января,Выходные дни 7, 10 и 11 января.Для сельских отделений с 3 рабочими днями в неделю (вторник, четверг, суббота)5 января 2021 года: за 5,6,7 и 8 января,9 января 2021 года: за 9, 10, 11 января.Для сельских отделений с рабочими днями в понедельник, среду, пятницу4 января 2021 года: за 5 и 7 января,6 января 2021 года: за 6 и 9 января,8 января 2021 года: за 8 и 10 января.С 11 января 2020 года доставлять пенсии пенсионерам Самарской области будут по обычному графику.Как получат пенсию в январе 2021 года самарские пенсионеры, которые выбрали получение на банковскую карту:перечисления в кредитные учреждения произведут 15 и 22 января 2021 года.В ПФР Самарской области сообщают, что около 64% пенсионеров в регионе сегодня получают пенсию на карту, около 35% - на почте.