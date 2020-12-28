Когда семейная лодка разбивается – о быт, измены или любые другие подводные камни, нередко самой беззащитной стороной оказывается женщина с маленькими детьми на руках. В ситуации, когда молодой маме некуда идти и нечем кормить детей, уже пять лет на выручку приходит центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». За это время через него прошло более тысячи жительниц региона. Истории многих из них – яркое свидетельств того, что чудеса случаются, особенно если им немного помочь. В преддверии Нового года и Рождества «Комсомолка» собрала несколько ярких историй со счастливым концом.«Собирай вещи и уходи. Сына оставь»Когда Юлия выходила замуж на Сергея, она и помыслить не могла, чем может обернуться мечта о спокойной и счастливой семейной жизни. Поначалу все казалось идеальным – уютный дом, заботливый муж, двое чудесных ребятишек - мальчик и девочка, работа в фирме свекрови, где сквозь пальцы смотрели на отсутствие образования. Юля старалась не обращать внимания на то, что муж постепенно начал приходить домой все позже, искал предлоги для того, чтобы провести время вне дома, а поводов для придирок к ней становилось все больше.- Все семьи через такое проходят, - твердила себе женщина, и изо всех сил старалась быть хорошей женой.Увы, это не помогло – в один далеко не прекрасный день муж заявил Юлии, что нашел себе другую, и жить теперь будет с ней.- Собирай вещи и уходи, - безапелляционно заявил он. – Сына я оставляю себе, а дочь забирай с собой.Юлия почувствовала, что ее мир рушится. Идти было некуда, родственников в Самаре у женщины не было. Договорилась с подругой, что временно перекантуется у нее и отправилась на работу. Там поджидал новый удар. Начальница-свекровь ледяным тоном заявила: «Моему сыну ты больше не жена, и кормить тебя я не собираюсь. Ты уволена».«Мне нужно пять месяцев»Так Юлия оказалась фактически на улице. С двумя детьми - новой пассии мужа чужой ребенок в доме оказался не нужен, поэтому сына Юлии очень скоро вернули. Женщина поняла – ради детей нужно брать себя в руки и начинать новую жизнь. Совершенно случайно знакомые рассказали ей про центр «Ты не одна», и этот момент оказался судьбоносным – она поняла, что это именно то, что ей нужно.- Юля пришла к нам и с порога заявила – у меня есть четкий план, я знаю, что мне делать, но мне нужно где-то жить и что-то есть пять месяцев, помогите мне продержаться это время, - вспоминает руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – Она решила выучиться на водителя трамвая и пойти работать в ТТУ, чтобы получить комнату в общежитии и забрать туда детей. Когда мы открывали центр, мы задумывали его как раз для таких случаев – как стартовую площадку, где женщина может прийти в себя и получить основу для будущей самостоятельной жизни. Поэтому мы сразу приняли Юлю, дали ее и ее детям крышу над головой и полное содержание.Юля действительно пошла учиться на водителя трамвая. Параллельно не гнушалась никакой работы – мыла полы в школе, где училась ее дочь, готовила и помогала другим женщинам сидеть с детьми в центре. Юристы центра помогли оформить алименты от бывшего мужа. Благодаря взаимной поддержке трудный период удалось миновать на удивление легко.Через пять месяцев Юля получила заветный диплом и устроилась на работу в ТТУ. Ей выдали комнату в общежитии, куда она уехала вместе с обоими детьми. Но белая полоса продолжилась и после этого.- Недавно мы случайно встретились с Юлей на улице. Я ее даже не сразу узнала – ухоженная, уверенная в себе, счастливая женщина, она очень изменилась за пять лет, - рассказывает Ирина Серебрякова. – За это время она встретила мужчину, вышла за него замуж, и уехала жить в Тольятти с новой семьей и своими детьми. Мы очень за нее рады и уверены – чудеса действительно случаются, главное – не опускать руки!НА ЗАМЕТКУЦентр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию \\"Ты не одна\\", находится по адресу: г.Самара, ул.Ленинградская, 100. Телефон +7 (960) 829-08-55\\"Комсомолка\\" продолжит рассказывать удивительные истории выпускниц центра \\"Ты не одна\\".