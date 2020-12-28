О страшной находке сообщил ночной гостьВ обстоятельствах жуткой истории разбираются самарские правоохранители. Утром 24 декабря на улице Свободы в квартире 48-летнего инвалида второй группы Даниила Жевнова (фамилия изменена) обнаружен труп его 75-летней матери Раисы. Она скончалась еще летом прошлого года, но ее сын никому ничего не сказал. Силовики выясняют, почему он так сделал, и от чего же умерла пенсионерка.Жители дома, в котором нашли женщину, шокированы. Они не могут поверить, что такой длительный срок жили рядом с покойником. Даниил не подавал виду, что что-то случилось, никому об этом не говорил.— Я не знаком с ними, видел только пару раз. Знаю, что у него с психикой не все в порядке, а так тихий — ничем не выделялся, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» сосед семьи Жевновых Василий Иванов (личные данные изменены).Именно Василий и его супруга и вызвали полицейских утром в четверг. Узнали о жуткой тайне Даниила они совершенно случайно.— Какой-то парень ночью постучался к нам в дверь. Он был немного нетрезв и говорил, что был в квартире у Жевновых и там увидел труп под кроватью. Утром я сказал жене, чтобы вызвала полицию. Информация подтвердилась, — объяснил Иванов.«Он все проклеил, и запах исчез»По словам нашего собеседника, такого исхода они даже и не могли предположить. На отсутствие Раисы тоже никто не обращал внимания.— Осенью в 2019 году запах был пару дней, думали, что крыса или мышь где-то умерла. Потом запах пропал. Видимо, он тогда все и проклеил. Я знаю, что мать он замотал в палас, заклеил скотчем стыки и так жил, — поделился мужчина.Сам Данил заявил, что у его матери были проблемы с сердцем. Она умерла от них 21 августа 2019 года. Хоронить он ее не стал, потому что не было денег, никому о трагедии не сообщил. Сейчас следователи выясняют, правда ли это.— По факту обнаружения тела мумифицированного тела проводится доследственная проверка, с целью определения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, смерть женщины не носила криминальный характер, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.Работа по ЧП продолжается. Стражи порядка, в частности, пытаются понять, а получал ли Даниил пенсию за свою мать и мог ли ее использовать для похорон. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре мужчина полтора года жил рядом с умершей матерьюОн заявил оперативникам, что не стал сообщать о смерти женщины, потому что не было денег на ее похороны (подробности)