Стало известно, какие развлекательные зоны и спортивные сооружения появятся на территории около стадиона «Самара Арена» в ближайшее время. Об этом рассказали сами представители ГАУ «Самара Арена» - организации, которая занимается обслуживанием и развитие территории.Бесплатные катки и 25-метровая елкаУже 31 декабря рядом со стадионом заработает вторая аллея Самарской Олимпийской Деревни - «Космоаллея». Ее концепцию разработали к 60-летию со дня первого полета человека в космос . Предполагается, что большая музейно-выставочная зона под открытым небом будет включать в себя различные арт-объекты космической тематики с интерактивными зонами.Продолжит свою работу инклюзивный парк, рядом с ним появятся детские горки – их уже собрали. Также на территории будут работать сразу три бесплатных катка – у инклюзивного парка, на тренировочной площадке «Энергия» и каток «Космос» внутри периметра стадиона (вход 3Gate). Можно будет покататься и на лыжах на трех лыжных трассах. Тем, у кого нет своих коньков или лыж, можно будет взять их здесь же напрокат.- Территорию у стадиона украсит праздничная иллюминации, а на Последней миле установят елку высотой 25 метров, - рассказали в ГАУ «Самара Арена».А вот «Дом снегурочки» работать не будет - всему виной пандемия коронавируса. Из-за эпидситуации также отменили праздничные концерты.Трассы и тренажерыПараллельно ГАУ «Самара Арена» заключило сразу несколько контрактов на преображение территории около стадиона. Уже в ближайшее время здесь должны появиться и заработать несколько дополнительных спортивных сооружений.4,3 миллиона рублей власти потратят на закупку, доставку и монтаж трассы «Памп трэк». Трасса будет включать несколько волн и двойных волн, секторов уклона, а также почти четырехметровый блок прямого разгона.Еще 2,4 миллиона рублей будут потрачены на приобретение и монтаж двух спортивных комплексов - для Кроссфита и для Воркаута. В число элементов спорткомплекса вошли тренажеры для пресса, жима вверх, жима от груди, приседаний, становой тяги, подтягиваний с противовесом, мультишланга, тренажер для работы над трицепсом и др. Вместе с тренажерами закупят и сопутствующее оборудование – например, ограждения, тумбы для спортсменов, гантели и штанги. Здесь же установят комплекс лестниц и перекладин для воркаута. В собранном виде размеры комплекса составят 5,5м х 4,7м х 2,52м.2,6 миллиона рублей потратят на приобретение и установку комплекта оборудования «Триал» (ВМХ, ролики, самокат). В комплекс войдут две радиусные разгонки – 2 и 1,7 метров, ролл-ин в 2.5 м, флайбокс и пирамида. Дополнительно 2,9 миллионов потратят на оборудование для скейтпарка.Почти в три миллиона бюджету обойдется комплект оборудования «Джиббинг» вместе с доставкой и монтажом. Ему будут рады те, кто занимается акробатикой и скейтбордами.