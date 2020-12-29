Устраивать праздники ребятам и поддерживать веру в чудо - давняя и добрая традиция нефтяников. ООО«РИТЭК» (нефтегазодобывающее предприятие, входит в Группу «ЛУКОЙЛ») ежегодно организует для детей веселые новогодние представления и сказочные хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.Из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия в этом году ограничены, однако дети без внимания «волшебников» не остались. Более 2000 подарков от РИТЭК было передано ребятишкам из Самарской, Волгоградской и Ульяновской областей, Республики Татарстан.Девять подшефных социальных учреждений и приютов получили праздничные угощения и мягкие игрушки от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». В Самарской области это Дом ребенка «Солнышко», Социальный приют для детей и подростков «Ровесник», Реабилитационный центр для детей и подростков «Журавушка». Всего более 700 подарков было вручено детям – воспитанникам учреждений Татарстана и ХМАО-Югры, Самарской и Волгоградской областей.