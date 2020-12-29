Коронавирус в Самарской области продолжает развиваться быстрыми темпами. Ежедневный прирост заболевших уже много дней назад перевалил за отметку в три сотни человек и пока не собирается сдавать позиции. Второй день подряд поступают неутешительные известия о новых смертях – за минувшие сутки COVID-19 вновь унес жизни 13 человек. Власти и медики призывают самарцев соблюдать правила эпидбезопасности, но в предновогодней суете это делают не все. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 29 декабря.Новые заболевшие, новые жертвыЗа минувшие сутки число новых пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в Самарской области выросло на 310 человек, это почти столько же, сколько днем ранее. Больше всего заболевших – 180 человек – медики выявили в областном центре. В Тольятти новых больных вдвое меньше – 90 человек. В остальных городах и районах цифры более скромные – 13 заболевших в Новокуйбышевске, 9 в Красноярском районе, 6 – в Сызрани, 4 в Октябрьске, 3 в Шигонском районе, по 2 – в Кинельском и Нефтегорском районах и один – в Чапаевске. Большинство из них – 267 человек – с пневмонией или ОРВИ, остальные не имели внешних признаков болезни. С начала пандемии коронавирусом заболели уже 30485 жителей региона.Не обошлось без новых погибших – второй день подряд число жертв коронавируса составило «чертову дюжину» - 13 человек: 7 женщин и 6 мужчин. Большинство из них имело те или иные хронические заболевания. Самому молодому погибшему было 43 года, самому пожилому – 79 лет. Общее количество жертв коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 566 человек.Вакцина и призыв врачейДля борьбы с коронавирусом в Самарскую область собираются доставить новую партию вакцины – 139,9 тысяч доз. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба региона. Правда, вакцину доставят не единовременно, а несколькими партиями в течение января и февраля. В первую очередь по-прежнему собираются прививать медработников. Для этого будут работать прививочные кабинеты в 34 медучреждениях, причем пройти вакцинацию можно будет и в новогодние праздники.Медики призывают самацев поберечь свое здоровье и отказаться от встречи нового года в общественных местах. Общероссийский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами поддержали врачи Волжской ЦРБ. Медики разместили в соцсетях фото с обращением – «Не встречайте новый год с нами и COVID-19». Они попросили у жителей региона остаться в новогоднюю ночь в кругу семьи, а при посещении общественных мест не забывать про масочный режим и социальную дистанцию.А вот региональные власти вместо увещеваний уже переходят к более жестким мерам. Вслед за главами Большечерниговского, Большеглушицкого и Пестравского районов губернатор Дмитрий Азаров назвал еще один муниципалитет, который вызвал его пристальное внимание в связи с неудовлетворительными результатами по противодействию COVID. На заседании оперштаба глава региона озвучил свои претензии к Богатовскому району и потребовал после праздников подготовить служебную записку с анализом о деятельности местной власти в муниципалитете.