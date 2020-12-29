В городах Золотого кольца продолжает расти число заболевших коронавирусом. Власти делают все возможное и вводят ограничительные меры и масочный режим. Медработникам уже начали делать прививки от ковида. Тем не менее ситуация остается напряженной, а рост заболеваемости исчисляется сотнями человек. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 29 декабря 2020 года.Во всех регионах Золотого кольца в ковидных госпиталях открыты дополнительные койки. Почти все они стабильно заняты. Например, во Владимирской области из 1905 коронавирусных коек свободно всего 235 – 12% от общего числа.Несмотря на все сложности, можно отметить существенные успехи медиков в лечении коронавируса. Так, например, в Костромской области с момента начала пандемии врачи вылечили уже 11390 человек - это более 77% всех заболевших.Для борьбы с коронавирусом принимают превентивные меры – например, в Ивановской области школьников с 28 декабря досрочно отправили на каникулы. В школу дети вернутся только 10 января.Во всех городах Золотого кольца продолжает действовать строгий масочный режим. Появление без маски в общественных местах может обернуться штрафом. Музеи и общепит также работают с ограничениями – посидеть в ресторане после 23.00 или посетить дворцовые комплексы Подмосковья сейчас, увы, не получится.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 597 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1077 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1272 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7829 (+60)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7450 (+37)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6346 (+93)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет