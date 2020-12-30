Большинство из нас встречают Новый год в кругу семьи, с друзьями и близкими. Кто-то проводит новогоднюю ночь в дороге, спеша попасть туда, где его ждут. А есть люди, которые самую волшебную ночь в году проводят на работе, - железнодорожники. И их работа заключается как раз в том, чтобы доставить долгожданных людей и грузы по назначению - туда, где им рады.НОВЫЙ ГОД - В ПУТИМихаил Кузнецов трудится на железной дороге уже 15 лет, из них 10 - начальником поезда. Должностные обязанности этого человека в трех предложениях не опишешь, ведь он отвечает за все - от управления поездной бригадой до комфорта и безопасности каждого пассажира. И весь состав - от локомотива до самого последнего вагона - в его подчинении и зоне ответственности. Сломался водонагреватель в вагоне - звонок начальнику поезда, неразбериха с билетами - Михаил Владимирович на связи. Работа хлопотная, но любимая, несмотря на то, что за последние 15 лет всего раз встретил Новый год с семьей, в Самаре.- В этом году новогодняя ночь застанет меня в Пензе, - улыбается Михаил Кузнецов. - Приеду туда из Самары, заночую на перестое - межсменном отдыхе, а утром назад, домой.Новый год заставал Михаила Владимировича не то что в других городах - в других странах. Отмечал его и в Баку, и в Ташкенте. Не вспомнить, сколько раз прислушивался к бою курантов в Москве и Санкт-Петербурге, а еще провожал старый год в Адлере и Нижнем Новгороде. Это в случае, когда встречаешь праздник «на земле» - в одном из городов на перестое. А сколько раз новогодняя полночь заставала в пути!- Пассажиры, конечно, отмечают! Мы их поздравляем, они - нас. Все вокруг дарят другу подарочки, пытаются украсить купе, иногда даже наряжаются в костюмы, - вспоминает Михаил Владимирович.Для начальника поезда это уютный праздник в кругу коллег - повод подвести годовые итоги с бригадой, поставить себе какие-то новые цели.- Я хочу всем пожелать здоровья, - говорит Михаил Владимирович. - Пусть во всех домах царит благополучие, любовь и хорошее настроение. А 4 января приглашаю всех прокатиться из Самары до Жигулевского моря на новогоднем ретропоезде, который будет обслуживать наша бригада. Будет интересно!ЧТОБЫ СТРЕЛКИ ПЕРЕВОДИЛИСЬ ЛЕГКОИльшат Тухватуллин пришел на железную дорогу сразу после университета и за 15 лет ни разу об этом не пожалел. Даже тогда, когда рабочая смена выпадает на Новый год. Ильшат Айдарович - заместитель начальника Демской дистанции пути по текущему содержанию. Все, о чем болит его голова на смене, - содержание пути в идеальных условиях для обеспечения безопасности движения. Процесс это безостановочный, которому любое время суток не помеха. Да и время года тоже - зимой на путях даже больше работы: добавляется очистка стрелочных переходов от снега, в том числе и ночью, в том числе в новогоднюю.- Это зависит от графика - кому как повезет, - говорит Ильшат Тухватуллин. - Семья - родители, жена и три дочки - привыкли получать от меня поздравления по телефону. Дежурства же не выбирают - они случаются и в выходные, и в праздники.Пока семейство празднует, Ильшат Айдарович работает. В кабинете сидеть не приходится - нужно выезжать на участки, контролировать ход работ. На смену вместе с начальником ПЧ-16 выйдет около 70 человек, благодаря которым поезда проследуют к своим пунктам назначения вовремя и без эксцессов. О празднике им напомнят лишь залпы салютов в ночном небе и весело сигналящие в клаксон проезжающие мимо автомобилисты.- Я желаю всем счастья, радости, благополучия и, самое главное, здоровья - чтобы покончить уже с этой всем надоевшей пандемией, - улыбается Ильдар Тухватулин. - Чтобы люди снова почувствовали свободу в отношениях и передвижениях. С наступающим!САЛЮТ - ДЛЯ ВСЕХКак всем известно, вокзалы работают круглосуточно. Не закрываются они и в новогоднюю ночь, но в это время здесь особенная атмосфера - данный факт может подтвердить дежурный помощник начальника вокзала Пензы Михаил Гришин. Михаил Юрьевич отвечает за контроль всех служб, задействованных на территории вокзала, начиная с органов транспортной безопасности. Организация безопасного передвижения техники, помощь маломобильным гражданам, прибывшим на поезде в Пензу, - помощник начальника вокзала должен быть везде, и желательно одновременно.- За всем нужен глаз да глаз, - смеется Михаил Юрьевич. - В первые годы я работал дежурным по залу, и ответственности было поменьше. Но она меня не пугает, наоборот, - добавляет значимости. А в том, чтобы работать в новогоднюю ночь, есть даже своя прелесть. Вокзал в это время обретает какой-то особый шарм - люди куда-то едут, и все в прекрасном настроении!Родители и молодая жена встретят Михаила утром, а ночью он будет получать и раздавать поздравления проводникам проезжающих поездов, пассажирам. И смотреть салюты - с платформы вокзала Пенза-1 все фейерверки как на ладони.- Желаю всем в наступающем году побольше добра, - говорит Михаил Юрьевич. - Чтобы наконец ушла с лиц хмурость, которая появилась в этом году. А еще желаю мира и здоровья. И счастья, конечно!ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!Автоматику железнодорожники тоже контролируют в круглосуточном режиме, не доверяя ей самостоятельно работать даже в новогоднюю ночь. Смена на рубеже лет выпала диспетчеру дистанции сигнализации, централизации и блокировки Виктории Карась. Пока весь Ульяновск, включая мужа и детей (которым подарки под елку куплены заранее), будет веселиться и смотреть «Голубой огонек» по телевизору, внимание Виктории Викторовны останется прикованным к другим мониторам. В новогоднюю ночь ей, как в любую другую смену, необходимо следить за правильностью работы автоматики - железнодорожных семафоров, переездов, стрелок. Дело ответственное - от работы диспетчера зависит безопасность движения поездов на участке от Инзы до Бугульмы. Чуть только показатели диагностики дрогнули - Виктория отправляет сигнал ремонтной службе. На каждой станции есть механик, который едет устранять неисправность на своем участке опять же, в любое время дня и ночи.- Новогодняя ночь - такое же рабочее дежурство, как другие, - говорит Виктория Карась. - Разве что салют в окошко посмотрю, порадуюсь за земляков. Желаю всем самого актуального - здоровья! И не паниковать. Все проходит, и коронавирус тоже пройдет. С наступающим!