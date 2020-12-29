2020 год показал, насколько важно в нынешней экономической реальности иметь финансовую подушку безопасности. При этом деньги не должны лежать кубышке, они дожны работать на вас. Какие банковские продукты помогут не только сберечь накопленное, но и получить дополнительный доход – разбираемся вместе со специалистами банка ПСБ. В декабре жители Самарской области писали свои вопросы в виртуальном пресс-центре «Комсомолки». Ответила на них заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ Ольга Грачева.Как вы считаете, что выгоднее: сдавать старую квартиру за небольшую сумму, но знать, что у тебя есть «капитал» в виде квартиры. Или продать ее и вложить деньги в банк. Если второе, то какой банковский продукт выбрать: депозиты, инвестиции в ценные бумаги?- Чтобы принять правильное решение, нужно сделать конкретные расчеты, а также провести оценку состояния недвижимости. Квартира сама по себе не может считаться капиталом, ее стоимость с годами может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Также необходимо учитывать, что для поддержания рыночной стоимости квартиры периодически требуются денежные затраты на ремонт. Продажа квартиры может рассматриваться как вариант в случае, если расходы на ее содержание будут расти быстрее дохода от стоимости аренды.Вопрос вложения денежных средств также требует детальной проработки, и выбор инструмента инвестирования зависит от ваших текущих целей. Если вы в ближайшее время не планируете тратить денежные средства, то в таком случае я могу посоветовать вам рассмотреть долгосрочные инвестиции, срок окупаемости которых от 1 года.Это могут индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), облигации и др. Еще один вариант – вложить денежные средства от продажи старой квартиры в новую, но на этапе строительства. Когда дом достроится, то ваша недвижимость может подорожать в среднем от 10 до 35% в зависимости от ситуации на рынке недвижимости и состояния экономики.Для тех, кто пока не готов пробовать и осваивать альтернативы классическим инвестиционным инструментам, банковский вклад остается простым и надежным способом сохранить свои сбережения.Мечтаем расширить жилплощадь. В какое время лучше покупать? Хотим вторичное жилье.- В ПСБ по госпрограмме, рассчитанной на приобретение жилья на первичном рынке, сегодня действуют максимально низкие ставки – 5,85%* годовых. А по программе «Семейная ипотека» ставка еще меньше – от 4,5%** годовых. Зная это, можно рассчитать конкретные затраты на покупку и ремонт квартиры на первичном рынке – возможно, предложение напокупку новостройки в итоге будет более выгодным для вас, чем приобретение квартиры на вторичном рынке жилья.В этом году ставки на минимальном уровне, а стоимость жилья растет, поэтому лучше с решением не затягивать.*Процентная ставка 5,85% годовых предоставляется по «Госпрограмме-2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.** Процентная ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека». При условии отсутствия страхования – 8,99%. Первый взнос от 15 % до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Срок кредита: от 3 до 25 лет включительно. Максимальная сумма кредита – 12 млн. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Кредит по программе «Семейная ипотека» предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребёнок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.Какие предложения у вас по кредитным картам? Необходима сумма до 50 тыс. рублей. Сколько дней без процентов возможно?- Льготный период по нашим кредитным картам варьируется от 55 до 101 дня в зависимости от типа продукта. Оформлять кредитную карту выгодно, если вы планируете использовать деньги на покупку товаров или оплату услуг и у вас есть возможность погашения задолженности в беспроцентный период или за короткий срок. Во всех остальных случаях мы рекомендуем оформить потребительский кредит с возможностью досрочного погашения.Какие кредитные предложения у вас есть для студентов?- Я бы вам порекомендовала оформить потребительский кредит на весь срок обучения, так как сейчас в банке действуют минимальные ставки – от 5,5%* годовых при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате ежемесячных платежей ставка снижается на 1 процентный пункт ежегодно – максимально до 2,5% годовых. Сейчас это одно из самых выгодных предложение на рынке.*Ставка 5,5% годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (5,5%-3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50 000 рублей - ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12,5% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.Бабушка традиционно откладывает часть своей пенсии в банк на счет. На что лучше переориентировать пожилого человека? Какие инструменты для накоплений сейчас есть?- Пожилому человеку сегодня доступны повышенные условия по депозитам и накопительным счетам, а также все инвестиционные программы.Помочь с выбором инструмента, подходящего по цели каждого конкретного клиента, помогут наши специалисты, к которым можно обратиться в любой офис ПСБ в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.А есть ли в вашем банке предложения для тех, кто планирует строить дома за городом?- Вы можете воспользоваться программами ПСБ, позволяющими приобрести уже готовые дома с земельным участком как на первичном, так и на вторичном рынке.Ознакомиться с подробными условиями кредитования и требованиями к заемщику можно на сайте ПСБ в разделе «Частным лицам – Ипотека», получить консультацию – в нашем Ипотечном центре в г. Самара по адресу ул. Ново-Садовая, д. 3 или по телефону (846) 277-89-34.Знаю, что вы активно принимали участи в мероприятиях it-компании. Часто видел вас на тематических встречах. Может у вас есть какие-то особые предложения для программистов? Интересует ипотека.- Получить ипотеку на комфортных условиях в ПСБ могут все официально трудоустроенные граждане любых профессий. Процентные ставки сейчас очень привлекательные.Например, если в вашей семье родился второй или последующий ребенок, то вы можете оформить «Семейную ипотеку» от 4,5%* годовых. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, минимальный размер первоначального взноса – 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма для Самарской области – 6 млн рублей. Также до 1 июля 2021 года продлена «Госпрограмма 2020», в рамках которой можно оформить ипотеку по ставке 5,85%** годовых и купить квартиру в новостройке. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья, максимальная сумма – 6 млн рублей для всех объектов РФ, кроме Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках этой программы учитываются доходы до четырех членов семьи, в том числе, гражданских супругов.*Процентная ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека». При условии отсутствия страхования – 8,99%. Первый взнос от 15 % до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Срок кредита: от 3 до 25 лет включительно. Максимальная сумма кредита – 12 млн. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Кредит по программе «Семейная ипотека» предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребёнок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.**Процентная ставка 5,85% годовых предоставляется по «Госпрограмме-2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.Есть ли у вас зарплатные проекты? В чем преимущество перевода зарплаты к вам?- Да, мы заключаем зарплатные договоры как непосредственно с организациями, так и физическими лицами через оформление карты в рамках индивидуального зарплатного проекта. При этом выбрать банк, на карту которого работодатель будет перечислять заработную плату, можно самостоятельно. Это право закреплено законодательно.Чтобы получать заработную плату в ПСБ, нужно оформить дебетовую карту. После этого клиенту выдается на руки бланк заявления, которое необходимо передать в свою бухгалтерию.Зарплатные клиенты банка могут получать кредиты по упрощенной процедуре и по лучшим условиям. Например, в рамках зарплатного проекта «Твой Плюс» будет начисляться процент на остаток средств на карте или повышенный кэшбэк в трех любых категориях покупок на свой выбор.Повышенный кэшбэк предусмотрен за покупки в кафе, ресторанах, аптеках, книжных и детских магазинах, при заказе такси и каршеринга, за оплату развлечений, услуг салонов красоты и др. Менять выбранные категории можно каждый месяц. Еще одним важным преимуществом зарплатного проекта «Твой плюс» является возможность снятия наличных без комиссии до 1 млн рублей в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка (Альфа-Банк, Россельхозбанк).Также отсутствуют комиссии за снятие до 150 000 рублей в банкоматах остальных банков. Кроме того, держателям зарплатных карт доступны бесплатные денежные переводы по системе быстрых платежей и оплата ЖКУ. Пользоваться преимуществами зарплатного проекта можно всей семьей – клиенты могут выпустить до 5 дополнительных карт.Работники Министерства обороны РФ, его подведомственные организации и силовые структуры РФ могут оформить в ПСБ зарплатную карту «Сильные люди. Тариф особого назначения». С помощью нее можно бесплатно снимать в банкоматах любого банка до 1 000 000 рублей в месяц, без комиссии оплачивать услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, совершать переводы по номеру телефона в другие банки. В интернет-банке доступно более 1500 шаблонов получателей платежей: платить за привычные услуги будет легко и удобно. Кроме того, клиент ПСБ может бесплатно выпустить дополнительные четыре карты – для членов семьи. Еще одним преимуществом специальной карты является возможность получать процент на остаток средств на карте.Подробную информацию о всех банковских продуктах и условиях их получения вы можете узнать в офисах ПАО «Промсвязьбанк», по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатно), а также на сайте www.psbank.ru. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г. Не является публичной офертой.