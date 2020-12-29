Запасли лекарства, увеличили бригадыНа самарской скорой помощи подготовились к предстоящим каникулам. О работе медиков в новогодние праздники журналисту «КП-Самара» рассказал заместитель главврача по оперативной работе станции скорой помощи Самары Андрей Беляев. Он признался – спокойной жизни медики не ждут.- 10 дней каникул, когда все отдыхают – традиционно период повышенной нагрузки для работников скорой помощи даже без коронавируса, что уж говорить про период пандемии,- пояснил он. – В это время мы всегда стараемся максимально увеличить количество бригад на линии. В этом году нам это удалось организовать благодаря своевременной поддержке региональных властей – как раз с декабря по Самаре на линию сало выходить по 65 бригад. Мы обслуживаем не только Самару, но и близлежащие районы – Волжский, Кинельский, Красноярский. Общее число бригад, которые будут дежурить в новогодние праздники, составит 85 экипажей.Андрей Беляев заверил – на скорой помощи загодя подготовились к предстоящему периоду повышенных нагрузок.- Сейчас идет окончательная инвентаризация запаса медикаментов, расходных материалов, защитных костюмов, но уже можно с уверенностью сказаться, что всего запасено с избытком, - отметил Андрей Беляев. – Это касается и запасов кислорода – он сейчас требуется постоянно из-за большого количества пациентов с пневмониями. Никакого дефицита нет. Но на случай возникновения форсмажорных обстоятельств на станции будет постоянно дежурить кто-то из администраторов. Мы на связи круглые сутки.Переболели почти всеМедики признаются – сейчас работать с коронавирусными больными им проще, чем в начале пандемии.- Первые коронавирусные вызовы у нас пошли в конце марта – начале апреля. Тогда никто ничего не знал, новая инфекция была неизведанной, было непонятно как оказывать помощь, что делать, как правильно надевать защитные костюмы, как их обрабатывать, утилизировать, - вспоминает Андрей Беляев. - Сейчас наши сотрудники уже спокойно с этим живут. Есть специализированные инфекционные бригады, которые работают только с такими вызовами, все движения и действия отработаны до автоматизма.Андрей Беляев признался, что коронавируса на скорой помощи уже никто не боится – шутка ли, медики уже восемь месяцев работают в таком режиме.- Практически все врачи и фельдшеры уже переболели, - пояснил заместитель главврача. – В начале осени был действительно сложный период, когда болели одновременно много сотрудников, до 70-80 человек. Не хватало бригад, не хватало диспетчеров, поэтому до скорой было трудно дозвониться, а машину приходилось ждать очень долго – у нас просто не было людей.По словам Андрея Беляева, сейчас ситуация с кадрами на скорой помощи стабилизировалась.- Мы привлекаем ординаторов, стали возвращаться те, кто уходил работать в ковидные госпитали, плюс провели большой прием сотрудников, и на линию, и для работы диспетчерами, - рассказал медик журналисту «КП-Самара».- В результате сейчас среднее время ожидания стало радовать, на экстренные вызовы (инфаркты, инсульты, ДТП, уличные вызовы) в 90% случаев приезжаем за 20 минут. Неотложные стараемся «закрыть» до двух часов, хотя пока не всегда хватает на это ресурсов.Андрей Беляев призвал самарцев серьезно отнестись к требованиям санитарной безопасности и не подвергать опасности заражения себя и близких.- В новый год все надеются на чудо, но я не советовал бы ждать его в ситуации с коронавирусом. Не стоит собираться большими компаниями. Даже если хочется поздравить близких, лучше соблюдать эпидрежим, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и п возможности сократить время контакта.