В Самаре открылся третий автосалон КИА, который располагается на новом, но в то же время привычном месте - на 19-м км неподалеку от поселка Мехзавод. Новый салон легко заметен с Московского шоссе, КИА выделяется среди других марок ярким красным оформлением. В новом салоне можно испытать все модели, представленные на российском рынке, и провести техническое обслуживание автомобиля.Удачный маршрут для тест-драйваОтличительной чертой автосалона на 19-м километре является удачный маршрут для тест-драйва. Доступные легковые модели и бизнес-седаны можно опробовать на длинных прямых Московского шоссе, оценив динамику и управляемость на высоких скоростях. На шоссе клиент выезжает по дублирующим дорогам, в хитросплетении которых может оценить маневренность и удобство управления автомобилем.Нам удалось испытать маршрут на новом бизнес-седане KIAK5, который на рынке сменил популярную «Оптиму». Новинка отличается эффектным дизайном, по стремительности напоминающим имиджевый и более дорогой «Стингер», у неё новый современный высокотехнологичный комфортный салон и отличная динамика – как раз подходящая для тестового маршрута.Отдельный маршрут предусмотрен для кроссоверов. И это не просто фраза, за которой скрывается разбитый асфальт, а самая настоящая просёлочная грунтовая дорога, на которую поначалу даже как-то боязно везти новую красивую машину. Мы проехали по пересеченной местности на модели Sorento, который, в отличие от нас, опасений не испытывал и уверенно и с комфортом преодолел разбитую дорогу, а затем с легкостью продемонстрировал динамику на Московском шоссе, где совсем недавно мы так же быстро ехали на K5.Плюсом можно назвать даже тесную парковку для тестовых машин у салона. После реконструкции Московского шоссе некогда обширная площадка изрядно ужалась, однако, на ней можно оценить маневренность автомобилей в стесненных условиях – схожие встречаются во дворах и на парковках у торговых центров в выходные.Как найти и добратьсяДля посетителей гораздо более удобная парковка скрывается со стороны дублера Московского шоссе. Там же, кстати, где проходят автобусы и имеется остановка общественного транспорта – для тех, кто еще только приезжает за новым автомобилем.Салон находится хоть и на новом, но все-таки на привычном месте – на 19-км Московского шоссе неподалеку от поселка Мехзавод. Салон доступен для жителей новых разрастающихся микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Совсем рядом создается новый квартал около ТК «Московский».Новый салон располагается на месте, в прошлом известном как «Самарские автомобили». Здесь и сейчас находится несколько салонов разных марок. КИА можно узнать сразу – по красным цветам в оформлении.Когда соберетесь поехать в салон, стоит помнить, что непосредственно с Московского шоссе заехать туда теперь не получится. Нужно повернуть перед заправкой Shell на выезде из города. Если едите со стороны Крутых Ключей, то нужно развернуться на первой же развязке около «Касторамы». С одной стороны, объезд получается большой, с другой стороны, расстояние до поворота у заправки позволяет комфортно перестроиться, а не пересекать в спешке трехполосную проезжую часть с интенсивным движением.Акции и новинкиВ предстоящем году во всех салонах КИА, в том числе, на 19-м км, дебютирует обновленный RioX-Line, который известные автоблогеры называют королем сегмента. Ожидается дебют новых моделей Sportage и Carnival.В декабре в салоне действует акция – при покупке кроссовера Sportage или обновленного седана K5 вы получаете зимнюю резину в подарок.Рассказать о других действующих акциях смогут профессиональные продавцы-консультанты. Чем еще отличается салон на 19-м км, это тщательно подобранными кадрами. Здесь собраны лучшие консультанты и специалисты сервиса, уже работавшие с брендом в Самаре.В сервис на 19-м км смогут ездить владельцы KIA, которые живут в Крутых Ключах, Новой Самаре, на Мехзаводе и 18-м км. Со следующего года их ждет приятный бонус в виде бесплатного такси – пока их машина находится на техническом обслуживании, клиенты смогут съездить в Мегу, Икею, «Московский», или погулять около «Самара Арены», которая тоже находится недалеко.