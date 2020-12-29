Карта распространения коронавируса в Самарской области становится все более широкой. Если весной в основном новых больных коронавирусом находили в нескольких крупных городах региона, то осенью все чаще в сводках стали фигурировать районы, где выявляли по 10 и больше больных коронавирусом в день. Проникновение вглубь пошло гораздо активнее, в списке муниципалитетов наметились \\"антилидеры\\" - после Самары, Тольятти и Сызрани. Рассказываем, как обстоят дела на 29 декабря 2020 года.В пятерке муниципалитетов, где заболевших с начала пандемии больше всего, не только ожидаемые Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск - в последнем число зараженных за все время перевалило за тысячу, что не очень хорошо для города со стотысячным населением.А вот Кинель-Черкасский район в пятерку антилидеров стремился упорно. Сейчас здесь - переболев или болея - с коронавирусом столкнулся каждый 68 человек. С начала пандемии заразились 639 человек. От болезни скончался главный врач центральной районной больницы Наиль Нгуманов. Что происходит в районе - непонятно. Еще в начале осени здесь ограничили работу спортивных центров и культурных учреждений, но это не способствовало снижению напряженности. За последние 10 дней в районе нашли 50 зараженных коронавирусом пациентов. И почти ни одного дня не обходится без того, чтобы не выявили новых больных.В соседнем Отрадном ситуация тоже не самая благополучная. Здесь с начала пандемии заболели 577 человек. Только 25 декабря нашли 20 пациентов с положительным тестом, а 24-го - 37. К сожалению, официальных данных о том, где произошла такая вспышка, предоставлено не было.В \\"десятке\\" самых больных районов и муниципальных городов - Кинель, здесь 594 заболевших с начала пандемии. Ситуация в данном случае более понятна - город-спутник Самары очень связан со столицей региона, многие жители ездят на работу в центр губернии. Не отстают Красноярский (566), Ставропольский (471) районы и Чапаевск. Здесь уже болеют или переболели 520 человек. Кстати, именно здесь впервые выявили заболевших коронавирусом школьников.По отношению числа заболевших к числу жителей лидируют четыре района, в трех из которых уже сменились главы. В Пестравском районе заболели с первых дней 330 человек, в Большечерниговском 352, в Большеглушицком 327 и в Богатовском (где к работе главы еще присматриваются) - 286 зараженных с начала пандемии.Остались и районы, где коронавирусом болеют меньше всего. Это Алексеевский район (62 зараженных), Сызранский (90 зараженных) и Камышлинский - 101 человек заболел с первых дней пандемии.Губернатор Дмитрий Азаров уже призвал глав муниципалитетов более серьезно отнестись к вопросам контроля, заняться профилактикой, следить, как соблюдают запреты и ограничения. Только такой подход позволит победить болезнь.В январе региональные власти намерены развернуть массовую вакцинацию от коронавируса в регионе, и в муниципалитетах в первую очередь. Для этого в губернию привезут 140 тыс. вакцин от COVID-19.