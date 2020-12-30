В Самарской области ежедневно фиксируют большое количество умерших от коронавируса. При этом ранее почти неделю не было летальных случаев. В регионе заготавливают антиковидную плазму с антителами, кровь сдал и губернатор Дмитрий Азаров, который тоже болел коронавирусом.Стабильно 13В Самарской области за прошедшие сутки умерли 13 человек, заразившихся коронавирусом. В последние три дня стабильно фиксируют по 13 летальных случаев, при этом до этого на протяжении шести дней смертей не было. Всего с начала пандемии умерло 579 человек.В регионе стабильно больше трехсот заразившихся. В последние дни много заболевших находят в Тольятти, где только за прошедшие сутки выявили 139 новых случаев. Всего заболели 30 792 человек, из них выздоровели 28 379 заразившихся.Медиков отблагодарили сокомВ преддверии Нового года самарским медикам передали две тысячи литров сока. Половину упаковок с напитком привезли на центральную станцию скорой помощи в Самаре. Как отметили медработники, сок поможет перевести дух после тяжелого дежурства.Кроме скорой помощи, сок получили несколько больниц.В Самаре продолжают заготавливать антиковидную плазму с антителами на Самарской областной станции переливания крови. Плазму берут у переболевших коронавирусом. Заготовлено 142 дозы, 30 уже доставлены в лечебные учреждения.Кровь сдал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже болел коронавирусом. Главе региона подарили кружку и открытку - их получают все доноры, которые приходят на станцию переливания перед праздниками.