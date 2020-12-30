В ряде городов Золотого кольца устанавливают новые ограничения или продляют действующие запрет на период новогодних праздников.Во Владимирской области определили, как будут работать медицинские организации на каникулах. 31 декабря 2020 года, 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января 2021 года медицинские организации государственной системы здравоохранения будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 8 до 15 часов. 3, 6 и 8 января вести прием будут как обычно. Скорая помощь будет работать круглосуточно.До 15 января в области продлен запрет на проведение дискотек, караоке всех развлекательных программ в кафе и ресторанах. Подросткам до 16 лет запрещено ходить в торговые центры без взрослых, с рядом ограничений работают фудкорты.В Ярославской области отелям и хостелам в новогоднюю ночь разрешено проводить праздники до 2 часов ночи. В регионе сохраняется запрет на проведение праздников с 23 часов 31 декабря до 6 часов 1 января. Также в это время заведения общепита не могут оказывать услуги населению в помещениях. При этом разрешена доставка и работа на вынос. Ограничения не касаются на работу придорожных кафе, столовых и закусочных.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 605 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1090 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1295 (+23)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7889 (+60)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7507 (+57)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6450 (+104)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30