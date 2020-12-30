Правоохранители нашли подозреваемого в зверском убийстве в селе Октябрьское в Оренбургской области. Напомним, что там лишили жизни 60-летнего фермера и его 58-летнюю жену. Как установили оперативники, к расправе может быть причастен их 28-летний родственник, прописанный в региональной столице.Трагедия произошла на улице Октябрьской. 24 декабря примерно в 17:30 после возгорания в частном доме были обнаружены тела погибших со множественными ранениями. То, что они скончались не в результате пожара, стало понятно сразу.Сразу после шокирующего преступления люди стали строить догадки. По словам сельчан, незадолго до смерти глава семейства продал скот и подсолнечник на весьма крупную сумму денег.Следователи и сотрудники уголовного розыска в свою очередь выяснили, что у супругов пропали некоторые личные вещи, о которых могли знать их близкие. Последних стали проверять и в итоге вышли на подозреваемого.— По версии следствия, 24 декабря примерно в 2 часа ночи молодой человек проник через окно в жилище потерпевших с целью хищения имущества. Он нанес собственникам удары ножом, забрал драгоценности и деньги и, желая скрыть следы, устроил поджог в трех комнатах, — сообщают в областном СУ СК.В ходе первоначального допроса задержанный во всем признался. С ним уже провели следственный эксперимент на месте событий, где он показал, как все случилось. Так, орудовал злодей ножом, а окно в дом разбил молотком. Уверяет, что действовал в одиночку. Часть похищенного изъята из машины предполагаемого злоумышленника.В ближайшее время фигуранта отправят под арест. Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по факту двойного убийства, продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Убили и хотели сжечь»: под Оренбургом неизвестные зверски расправились с семьейСейчас преступников ищут полицейские и следователи, силовики надеются на помощь очевидцев (подробности)