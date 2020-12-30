О красивой улыбке и здоровых зубах мечтают многие люди. К сожалению, у большинства возникают с этим проблемы. Сейчас это происходит не из-за возраста. Не так важно, пожилой ты человек или же подросток, стоматологические проблемы все чаще встречаются именно у молодых. Все больше людей, кто еще не достиг сорока лет, приходят в стоматологию за помощью. Качество жизни снижается из-за проблем с зубами, тем более, если они сопровождаются заболеваниями десен. Если болезнь была запущена, можно обратиться к имплантологу, он восстановит вашу улыбку. В нынешнее время есть возможность сделать все безболезненно и быстро, основной задачей останется поиск хорошего специалиста.Не обязательно ехать за границу, чтобы найти такого врача. Благодаря беседе с ведущим специалистом по имплантологии многие вещи были разложены по своим местам. Владимир Сойфер является кандидатом медицинских наук и руководителем элитной стоматологической клиники в столице, он же и посвятил нас в курс дела.- Как к вам пришла идея стать стоматологом? И почему приоритетом вашей профессии стала именно имплантология?- Точные науки, как и медицина, с детства меня очень увлекали. Я родился в семье врачей, поэтому в этом не было ничего удивительного. Мой дядя являлся известным ученым в ядерной геофизике, а отец, Валерий Николаевич Сойфер, советским и американским биофизиком и генетиком. Мне было куда стремиться, наблюдая за такими великими людьми. В конце концов, мой выбор остановился на имплантологии.- Какое образование вы получили, и повлияло ли это на ваш опыт работы в будущем?- Обучался я в Америке, где изучение медицины шагнуло далеко вперед. Ни для кого не секрет, что США является одной из ведущих стран по изучению современной стоматологии. Первым этапом был бакалавриат в The Ohio State University, а также занимательное обучение Пенсильванском Университете. Далее я прошел важную для своей будущей жизни практику в Джоржтаунском университете на кафедре челюстно-лицевой хирургии. Именно там была возможность приобрести необходимые для специалиста навыки.- Помните ли вы, когда впервые смогли произвести имплантацию зубов?- Несомненно, первый раз был в 1994 году, через два года после этого прошла успешная скуловая имплантация. В то время о ней мало кто слышал на территории России, все было в новинку.- Все больше людей хотят восстановить зубной ряд с помощью имплантации зубов по протоколу Аll оn 4. Именно данная процедура популярна в вашей клинике. В чем эффективность данной методики, почему она так понравилась клиентам?- В первую очередь, это ведущие имплантационные концепции. Протоколы ALL-on-4 и ALL-on-6 открывают перед людьми с атрофией костной ткани новые возможности. Если у человека на протяжении долгого времени не было зубов, то это может привести к убыли объема кости. Для того чтобы восстановить красивую улыбку им приходится затрачивать много денег и сил, не говоря уже о драгоценном времени. Костная пластика перед имплантацией раньше была обязательной в таких случаях. Однако данные протоколы позволят каждому нуждающемуся сэкономить время и деньги. All-on-4 является ведущей технологией в мировой зубной имплантации. Благодаря ей можно восстановить целый ряд зубов, и все это, конечно, с опорой на 4 импланта. У людей появилась возможность восстановить свою красивую улыбку всего за день.- Когда и насколько удачно была проведена ваша первая практика с данным протоколом?В 2004 году я еще работал в Американском Стоматологическом Центре. Именно там я столкнулся впервые с работой по протоколу «All-on-4». В то время, как московские коллеги удивлялись восстановлению полного ряда зубов за короткий срок, я уже провел успешную операцию. На данный момент уже доказана достаточно высокая эффективности данной методики.- Помимо этого вы используете скуловую имплантацию под названием «Зигома», расскажите, какие плюсы есть в данной технике работы?- В конце девяностых, в Nobel Biocare была создана скуловая имплантация по системе. Она представляла собой установку штифтов не в кость челюсти, а в скуловую костную ткань. Именно благодаря этому подобные технологии можно использовать во время атрофии кости. Возможность поставить в тот же день несъемные протезы теперь доступна многим людям.- Вы совмещаете две серьезных работы – руководство клиникой и стоматологическая практика. Как вам удается это делать?- Все дело в правильном расставлении приоритетов. Рядом со мной работают надежные профессионалы, я знаю, что они помогут мне в любую минуту. Конечно, я и дальше принимаю пациентов лично, мне интересно решать сложные медицинские задачи. Необходимо всегда быть в курсе новых технологий в сфере стоматологических услуг, клиника не должна стоять на месте. В приоритете стоит внедрение новых технологий для улучшения работы. Есть множество тенденций в мировой имплантной индустрии, что еще не распространились на территории России.Благодаря использованию передовых технологий Владимир Валерьевич Сойфер может создать для вас голливудскую улыбку. Многолетний опыт работы в Америке и в России и глубокие познания в научной сфере позволят стоматологу гарантировать для вас хороший результат. Записаться на бесплатную консультацию к доктору можно по телефону +7 (495) 796-43-34.Реклама