2020 год для футбольного клуба «Крыльев Советов» нельзя назвать удачным. Команда в очередной раз вылетела из Премьер-лиги, была замешана в нескольких скандальных историях и даже в ФНЛ не всегда радовала свою публику. Впрочем, положительные моменты тоже можно отыскать. «КП-Самара» подводит итоги минувших 12 месяцев для «КС». Они получились богатыми на самые разные события.Главное разочарование года. Вылет из РПЛ.Здесь не может быть нескольких вариантов. Очевидно, что расставание с РПЛ больше всего расстроило болельщиков зелено-бело-синих. Тем более, в такой напряженной обстановке, когда даже после окончательного формирования турнирной таблицы еще оставались надежды.«Крылья» завершили сезон 2019/2020 на 15 месте, в их активе был 31 балл. Столько же набралось у «Тамбова» и «Ахмата», но статистика личных встреч оказалась не в пользу волжан. Многие сетуют, что если бы не вспышка коронавируса в «Сочи», принесшая тамбовчанам дополнительные три очка, то все могло случиться иначе. Но это все разговоры, тем более, что и самарцы одержали над южанами такую же техническую победу из-за covid-19 в последнем туре.Шансы на сохранение прописки в элите дали «Химки», со стороны которых шла информация о том, что они не будут выходить в РПЛ из ФНЛ, потому что нет денег. «В Самаре уже открывают шампанское» — такие разговоры ходили в социальных сетях. Но тогдашний наставник красно-черных Сергей Юран в СМИ уверенно заявлял — «Это все чушь, мы собираемся в Премьер-лигу». Позже его слова подтвердили и в руководстве Московской области. Фанаты «КС» впали в уныние.Назначение года. Сергей Корниленко.За минувший год в «Крыльях» случились сразу два тренерских назначения. После ухода Миодрага Божовича их возглавил Андрей Талалаев. Он произвел приятное впечатление на поклонников команды, провел неплохую работу, но не смог сохранить клуб в РПЛ и ушел в «Ахмат».Сегодня коллективом руководит Игорь Осинькин из «Чертаново». Он человек менее известный, нежели Талалаев, но наставник опытный и хорошо себя зарекомендовавший в работе с молодежью. А именно на нее теперь делают ставку в Самаре. Осинькин пока вызывает спорные чувства у местной торсиды, но поставленную задачу по возвращению в РПЛ выполняют — «Крылья Советов» сейчас на втором — проходном — месте в таблице.Поменялся у «Крыльев» и генеральный директор. Вместо Виталия Шашкова, отправленного в отставку, им стал известный футбольный функционер Евгений Калакуцкий, который разработал интересную концепцию по развитию клуба.Новые лица и в совете директоров. Председателем там стал Сергей Аракелов, занимающий аналогичный пост в банке «Солидарность». На него возлагают большие надежды, особенно в части финансовых дел.Но, пожалуй, главное назначение произошло летом. 4 августа глава региона Дмитрий Азаров объявил, что спортивным директором вместо Геннадия Голубина будет легендарный форвард «КС» Сергей Корниленко. Этот факт очень воодушевил тех, кто поддерживает «Крылья Советов».— Я считаю, что он готов. Он является и символом, и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб, — заявил губернатор.Сергей уже полгода в новой должности и проявляет себя здорово. На каждом матче он поддерживает ребят со скамейки запасных. При участии Корниленко проведены несколько успешных трансферов.Трансфер года. Иван Сергеев.Перед началом сезона в ФНЛ в «Крылья» вслед за Игорем Осинькиным пришла целая группа его бывших подопечных из «Чертаново» — Сарвели, Рыжов, Солдатенков, Ломаев, Витюгов, Цыпченко, Горшков. Был еще Пруцев, но недолго — он уже ушел в «Сочи». Все парни проявляют себя с переменным успехом, но нельзя сказать, что кто-то стал однозначным лидером «КС».Настоящим открытием для любителей футбола стал новичок «Крыльев Советов» из московского «Торпедо». И речь идет не о вернувшемся в Самару Сергее Божине, которые, в общем-то, тоже неплох, а о нападающем Иване Сергееве. Он настрелял уже 22 гола в 26 матчах ФНЛ, еще один забил в Кубке России. У форварда рекорд турнира по хет-трикам — 4 в сезоне. Судя по тому, как играет Иван, ему покорятся и другие достижения. Главное — не сбавлять обороты.Слухи уже приписывали интерес к голеадору со стороны представителей РПЛ, но он сам Сергеев заявил, что хочет добиться повышения в классе именно вместе с «Крыльями» и о смене места работы пока не думает.Скандал года. Интервью Евгения Фролова.К сожалению, без скандальных историй в команде тоже не обошлось. Сразу несколько таких оказались в центре внимания общественности не только на региональном уровне, но и на федеральном.Так, осенью правоохранители установили, что в футбольном клубе проворачивали коррупционные схемы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб составил 12 миллионов 300 тысяч рублей.— Деньги, поступавшие в «КС» через Фонд поддержки развития футбола региона, были использованы не по назначению. Речь идет о периоде с декабря 2017 по ноябрь 2019 годов, — отмечали силовики.Стражи порядка общались по поводу этой ситуации с экс-сотрудниками клуба, но сейчас по ситуации затишье.В еще одном спорном эпизоде оказался замешан заводящий трибун, фанат «КС» с 20-летним стажем 32-летний Дмитрий Мартынов. 15 июля, во время матча с «Краснодаром», его заметили без маски, что недопустимо по нынешним опасным временам. После игры Дмитрия встретил ОМОН. В итоге дело дошло до суда, где Мартынову запретили посещать спортивные соревнования на 18 месяцев, а также выписали штраф в 10 тысяч рублей.Обжаловать решение Фемиды болельщик не смог. Штраф же ему помог выплатить голкипер «Крыльев» Евгений Фролов — участник, наверное, самого нашумевшего скандала года. Весной, на стриме у журналиста Егорова, он раскритиковал действия правительства РФ по поводу введения ограничительных мер и заявил, что они ведут к «чипизации населения», а «мы все под колпаком». Вратарь выразил мнение, что руководителям нашей страны плевать на население, оно нужно только в качестве «рабов».Множество любителей футбола поддержали мнение Евгения, оно разлетелось по сети, но, конечно, его высказывания понравились не всем, особенно во власти. «Крылья Советов» отреагировали через несколько часов и заявили на официальном сайте, что не разделяют позицию своего футболиста и ему за нарушения пункта в контракте положен штраф — чуть позже это слово изменили на более размытое «наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».Известный блогер и экс-игрок «КС» Евгений Савин заявил, что с Фролова в итоге взяли почти полтора миллиона рублей за его слова, но эта информация не нашла подтверждения. Все осталось на уровне разговоров. Ситуация в итоге была замята и, вероятно, это лучший исход для нее.Победа года. «Крылья Советов» - «Динамо» Брянск - 7-0.Завершить нашу подборку хочется чем-то положительным, и подходящий вариант есть. 23 сентября 2020 года в 11 туре ФНЛ «Крылья Советов» добились исторического результата. Они одержали самую крупную победу в новейшей истории клуба. На родной «Самара Арене» самарцы буквально уничтожили брянское «Динамо» со счетом 7-0.Да, гости приехали на игру далеко не в оптимальном составе, но результат никуда не денется. Счет был открыт уже на первой минуте, когда отличился Ежов. Следом забил Сарвели, а дальше за дело взялся Сергеев, отправивший в сетку ворот соперника три мяча подряд. Еще по мячу на свой счет записали Витюгов и Голенков.На самом деле, интересных событий было гораздо больше. В номинации «Патриот года» вполне мог бы победить Антон Зиньковский, оставшийся в «Крыльях» несмотря на предложения из РПЛ. «Открытием» можно назвать Егора Голенкова — местного воспитанника, который наконец-то стал регулярно играть и забивать. Самый странный трансфер — Сафаа Хади. Игроком сборной Ирака, как писали, интересовался «Зенит», а сейчас он не попадает даже в заявку второй команды ФНЛ. Говорили, что у легионера травма, но без конкретики, да и до нее Сафаа не успел отметиться чем-то полезным.2021 год для «Крыльев Советов» должен стать более успешным. Впереди развязка борьбы за выход в Премьер-лигу и Кубок России по футболу. Шансы у подопечных Осинькина есть — в соперниках по 1/8 финала «Химки». Верим, что у волжан все получится. Подготовку ко второй части сезона они начнут уже 9 января.