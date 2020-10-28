Иван Сергеев оформил в этом матче хет-трик и достиг отметки в 20 мячей в ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» разгромили «Шинник» 4:1 и вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ. Самарцы сравнялись с «Нижним Новгородом» по очкам, но обошли «горожан» по дополнительным показателям. Представляем вашему вниманию обзор матча 18 тура ФНЛ Крылья Советов – Шинник 28 октября 2020, который прошел на стадионе «Самара Арена».

Мало кто сомневался, что «Крылья» добудут в этом матче победу. Эта была игра команд из разных миров – самарцы борются за первое место, ярославцы – за то, чтобы остаться в ФНЛ. Что и продемонстрировала сама встреча. «Крылья» с первых минут захватили инициативу и только изредка позволяли себе расслабиться.

Подопечные Игоря Осиньинка ожидаемо много атаковали. И должны были забивать не два в первом тайме, а минимум четыре, но транжирили момент за моментом. Своими шансами (и то не всеми) воспользовался только лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Он отрыл счет уже на третьей минуте. Дмитрий Цыпченко ворвался в штрафную «Шинника» и плотно пробил. Вратарь гостей Николай Зириков с этим выстрелом справился, но первым на добивании был Иван Сергеев – 1:0.

Второй гол форвард забил уже под занавес тайма. Дмитрий Кабутов навесил в штрафную, Зириков вышел, но это оказалось ошибкой. Сергеев видел, что голкипер покинул ворота, и аккуратно отправил мяч прямо над вратарем в сетку – 2:0.

Впрочем, «Шинник» не все время проводил в обороне. Иногда у ворот «КС» было очень жарко. Но во всей красе себя показал голкипер молодежной сборной России Иван Ломаев. Вратарь «Крыльев» тащил даже из девяток и мог сохранить свои ворота сухими, если бы не досадная ошибка в конце матча Но об этом позже.

В начале второго тайма «Крылья» утроили преимущество. И снова отличился Иван Сергеев. На этот раз с точки. Роман Ежов, который был очень активен в этом матче, ворвался в штрафную «Шинника» и получил сзади по ногам. Судья указал на 11-метровую отметку, и Сергеев не промахнулся – 3:0 и 20 мячей нападающего самарцев в 18 играх ФНЛ.

После третьего мяча наставник «Крыльев» Игорь Осинькин отправил на скамейку сразу несколько игроков, в том числе Ивана Сергеева. Все для того, чтобы те не получили травмы прямо перед важнейшей игрой с «Торпедо», которая назначена на это воскресенье, 1 ноября.

Вместо Сергеева вышел Егор Голенков. Вышел и почти сразу забил. Мяч получился на загляденье – после подачи с левого фланга Голенков вернулся чуть назад, к 11-метровой отметке и хлестко пробил головой прямо в ворота – 4:0.

Еще один гол на счету Егора Голенкова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На этом, казалось бы, все, но «Шинник» на предпоследней минуте основного времени забил-таки гол престижа. Голкипер самарцев Иван Ломаев ошибся на выходе, поскользнулся и вдобавок затормозил своего защитника. Вышедший на замену Альбек Гонгапшев воспользовался этим и закатил мяч в пустые ворота – 4:1.

Теперь в следующем туре «Крыльям» предстоит удержаться на первом месте. Свергнуть их с вершины попытается «Торпедо», которое отстает от самарцев на два очка.